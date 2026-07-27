日本雜貨品牌LOFT再登港　8月下旬旺角MOKO開期間限定店

繼早前引入人氣生活品牌 3COINS後，YAICHI 集團（下稱「YAICHI」）今日﹙27日﹚宣布，引入另一港人喜愛的日系生活「尋寶勝地」、日本國民級雜貨品牌 LOFT；意味該品牌闊別15載後再度登陸香港。



LOFT全日設183間門市

YAICHI 稱，LOFT 將於8月下旬，在旺角新世紀廣場（MOKO）成立為期一年的期間限定店。

資料顯示，創立於 1987 年的 LOFT，是日本最具代表性的生活雜貨零售品牌之一。截至今年2月止的財政年度，株式會社 LOFT 單體營業額高達1,371億日圓；截至 2026 年 2 月底，包含特許經營店在內，日本全國共設有183間門市，足跡遍及日本各地。

36年前亦即1990年，Loft 亦曾將版圖延伸至香港，落戶金鐘太古廣場，惟於2011年結業。

聚焦五大核心品類

而今次「回流」香港，YAICHI 稱，將聚焦以下五大核心品類，包括健康與美妝產品、創意家居生活、日本精選食品、文具與經典紙品及時令獨特禮品。

YAICHI集團創始人及主席羅盛昌表示，將視乎市場反應再研究續期的可能。「這次 LOFT 的回歸，不只是一間新店的開業——更是與香港的一次真摯重聚。對許多香港購物者而言，LOFT 承載著珍貴的集體回憶。我們希望將那份回憶，化為今日的喜悅。LOFT今次帶著誠意歸來，是對品牌傳承的尊重，以及對每一位顧客的深情珍視，更印證我們對這座城市重新連結的由衷期待。」

而株式會社 LOFT 常務董事水野貴思則：「我們非常高興此次能與 YAICHI 攜手合作，再次向香港大眾呈獻 LOFT 商品的獨特魅力與充滿趣味的購物體驗。我們期待透過本次的期間限定店，為大家帶來能切身感受日本最新潮流的精選商品，並為日常生活注入更多樂趣與全新發現。」