日本雜貨店3COINS啟德AIRSIDE店開幕　引入食品類別、擴闊客群

YAICHI 集團宣布，旗下營運的日本人氣生活品牌 3COINS 香港第三間分店正式進駐啟德地標商場 AIRSIDE，開設佔地5,100平方呎，合共引入超過 2,500款日本生活用品，當中包括今次首度在港推出 「Made in Japan」食品系列、新店設有全港最大 3COINS 寵物專區、向啟德致敬的旅行主題，成為目前全港最大 3COINS 分店同時亦是本港產品種類最齊全的 3COINS 店舖。新店於今日（4月29日）開幕。



若初步達內部指標 未來大幅擴展食品產品線

繼2025年7月於銅鑼灣開設香港首店，以及其後進駐葵芳新都會廣場後，3COINS拓展至九龍東核心地段。YAICHI 集團創始人及主席羅盛昌表示，食品不只是產品延伸，更是帶動人流的重要引擎。引入食品類別，是經過深思熟慮的品牌再定位策略，旨在提升顧客到訪頻率，同時擴闊客群層面。他續指，食品能降低新顧客的嘗試門檻，亦能增加現有顧客的回購頻率。若初步銷售表現達到內部預期指標，未來將大幅擴展食品產品線。

設全港最大3COINS寵物專區

因應香港寵物文化日益盛行及 AIRSIDE 的寵物友善定位，新店設有全港最大 3COINS 寵物專區。店舖特別採用更寬敞的動線設計，讓顧客能帶同毛孩並肩挑選由日本職人設計的時尚配件、餵食器具及服飾。

3COINS 初期在港主要吸引熱愛日本設計及生活風格的顧客群。隨著產品線擴展至男士用品、運動產品、兒童用品及寵物用品等，品牌正策略性地拓展至更廣泛的消費群體。AIRSIDE店的大型空間設計，亦有助強化分區陳列及產品故事呈現，讓集團測試嶄新商品組合策略，並分析跨類別銷售轉化率。

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