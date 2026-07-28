財經視野｜美晶片股與日韓股市再遭血洗　以三層邏輯解構

美股晶片股於周一（27日）遭遇劇烈重挫，引發連鎖反應，拖累日韓股市今日（28日）全線崩盤。分析人士指出，美股、韓股和日股集體暴跌有三重邏輯：



2026年7月16日，英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳在日本東京出席有關人工智能系統的記者會後，在門口位置發表講話。（Reuters）

第一層：AI資本支出迴圈邏輯破裂，英偉達信用風險暴露

Nvidia（英偉達）不僅與SK集團達成5,000億美元AI合作，更在探討為OpenAI提供高達2,500億美元的融資兜底擔保，此舉重燃了市場對AI資本支出迴圈現金流邏輯的疑慮。英偉達5年期CDS單日飆升14bp至82bp，創歷史最大日內漲幅。市場意識到，英偉達已不再是無風險、躺賺的「純粹賣鏟人」，而是降級為整條AI激進負債鏈上的隱性無限責任擔保人。一旦下游AI應用變現不及預期，英偉達將被迫承擔致命的連帶債務風險。

第二層：中國供應鏈衝擊

長鑫科技（上海﹕688825）於A股上市首日暴漲465%，成為中國市值最大A股。中國在DRAM領域加速自給自足，全球存儲晶片競爭格局惡化。摩根士丹利等機構此前已對「行業週期觸頂、第四季度記憶體合同價見頂」發出嚴重警告。SK海力士韓國市場今日一度大跌10%，隔夜美股ADR股價破發創上市以來新低。

2026年7月17日，中國上海，人們在世界人工智能大會上，走過中國人工智能（AI）企業月之暗面的展位，而該展位正推廣其最新的Kimi K3模型。（Reuters）

第三層：開源模型衝擊

中國Kimi K3 等高性能開源模型的出現，填平了閉源大模型賴以維持高定價的技術護城河。開源模型逼美國AI巨頭打補貼戰，OpenAI和Anthropic收入預期下調，高估值承壓。這又再次回到第一層中提到的：一旦下游AI應用變現不及預期，英偉達將被迫承擔致命的連帶債務風險。

上述三重邏輯，構成了一個完整的系統迴圈。

雖然美股氣勢減弱，但是大行摩根大通表示，該行內部市場指標目前已亮出「買進訊號」，按照過往經驗，通常意味標普500指數接下來有望上漲。由Andrew Tyler領導的摩根大通全球市場情報團隊指出，該儘管半導體股交易過度擁擠，以及美伊戰爭後續發展仍構成風險，團隊對美股短期走勢仍保持樂觀。

該行預期，美債收益率下降、美元走弱及企業財報表現強勁，將共同支撐美股。這些利多主要來自中東軍事衝突降溫，以及市場預期美聯儲維持利率不變。該行也提醒，科技類股仍為大盤帶來部分壓力。隨著科技巨頭持續提高人工智慧（AI）支出，增加資本支出已不再保證晶片製造商及AI基礎設施供應商的股價一定上漲。投資人開始更仔細檢視企業投入巨額資金後，能否轉化為實際營收及獲利。