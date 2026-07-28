韓股去槓桿釀港ETF慘案　7709資產規模1個月縮1400億　堪史上最快

韓國晶片生產商SK海力士的投資者，在過去不足兩個月時間，玩了一場股價過山車。登上歷史高位後股價反覆下瀉，迄今股價累計跌幅逾46%。不過投資正股的投資者並非最傷，相比之下XL二南方海力士（7709）的投資者「傷勢更嚴重」，以最新價40.08元計算，與歷來高位193.65元相比，累計跌幅79.3%。

該槓桿產品管理的資產規模，由高峰期的1,715.73億元，縮減至330.66億元，即不足2個月時間，資產管理規模大減近1,400億元，相信成為本港ETF產品中，歷來資產規模收縮速度最快紀錄。



觸發XL二南方海力士資產規模縮減近8成的「慘案」，自然與SK海力士股價大幅走樣有關。為何SK海力士突然間不再獲得投資者寵愛？這與市場人士對人工智能（AI）概念由追捧變成迴避有關。AI是投資市場近年最受關注的投資概念，只要與AI沾上邊，投資者便會趨之若鶩。多間巨型科技企業更宣布，對AI基建作出數以千億美元的投資計劃。隨著市場人士日漸關注投資回報，以及部份科企公司出現負現金流，凡此種種均拖累包括SK海力士等晶片股股價。

2026年6月11日，圖為韓國半導體企業SK海力士的標誌。（Reuters）

周三公布業績料再創紀錄

市場人士的恐慌程度，甚至已經發展成對正面消息並無反應之餘，更作出負面演繹。SK海力士將於周三（29日）公布上季業績，市場人士普遍預測會再創下紀錄。《彭博》引述分析師預計，SK海力士將公佈6月季度的銷售額，該數字將年增兩倍以上，達到約570億美元，同時營業利潤預計將成長六倍。

可是投資者正變得愈發謹慎。主要的擔憂在於，記憶體晶片成本的上升將迫使客戶減少使用量，並轉而尋求更便宜的替代品。

報道引述百達資產管理香港有限公司（Pictet Asset Management HK Ltd.）多資產業務主管Andy Wong表示﹕「目前的爭論焦點在於，記憶體晶片是否佔據了過大的利潤份額」；該公司的基金在過去幾周已減持了SK海力士的股份。市場正密切關注是否有因素能改變「SK海力士從供應鏈中榨取過多利潤」這一普遍看法。

2026年7月10日，美國紐約市，韓國半導體企業SK海力士在納斯達克上市首日，圖為其公司標誌。（Reuters）

分析師對業績難成股價動力

報道又引述首爾Must Asset Management的投資組合經理Kim Minji指出，就SK海力士的股價而言，「財報本身不會提供太大的推動力」，並補充稱，投資者關注的重點在於該公司是否會提高包括股票回購在內的股東回報。她說：「更重要的是大型超大規模數據中心運營商（hyperscalers）的財報表現，即它們是否會繼續增加資本支出以及它們預期的需求規模。」

報道亦引述老虎證券（Tiger Brokers）市場策略師James Ooi表示：「SK海力士的財報可能也會成為衡量全球對AI硬體情緒的試金石。市場預期已處於近乎完美的水平，因此哪怕業績表現稍遜預期，也可能引發劇烈的市場反應。」

韓國監管機構指出，若去槓桿措施未能收效，會再出招。（Getty Images）

除卻市場人士對SK海力士盈利前景作出質疑之餘，韓國監管機構致力縮減當地投資者槓桿規模，也是股價快速下跌的成因。《彭博》報道，韓國金融服務委員會主席Lee Eog-weon表示，如果最新限制措施未能達到預期效果，韓國將準備採取更多措施來抑制投資者對槓桿ETF的需求，包括對個人投資者設定投資限額。

據報道，Lee Eog-weon周二會見投資界，討論槓桿ETF問題，目前正在考慮的方案包括：要求定期進行強制性線上培訓，包括模擬交易課程；將個人對槓桿ETF的投資額度限制在總投資資產的特定百分比內。

提高槓桿產品最低保證金

韓國上周公布，將暫停新的單一股票槓桿交易所交易產品上市，同時將於7月31日把槓桿ETF的最低存款額，從1,000萬韓圜提高至3,000萬韓圜（20,300美元）。

不過當地投資者卻在當局收緊門檻前夕，加快入市步伐，當日，追蹤三星電子的7隻槓桿商品湧入1,038億韓圜（約5.59億港元）買盤，追蹤SK海力士的7隻槓桿商品更大幅吸金3,500億韓圜（約18.82億港元），單日兩大類商品合計獲淨買超達4,538億韓圜（約24.4億港元），幾乎全數收復前三日的沽盤缺口。反映出當地散戶「瘋狂」程度。

香港證監會。（資料圖片 / 蘇煒然攝）

香港方面，監管機構亦採取新措施，讓投資者更清楚槓桿產品的特質與風險。

另一方面證監會於上周五（24日）發出經修訂的通函，將規定其容量高度受市況變化影響的槓桿及反向產品，須採用靈活槓桿結構。

在此結構下，槓桿倍數可在現有上限（即槓桿產品為2倍，反向產品為-2倍）內每日調整。因此，產品提供者在必要時可下調該等產品的目標槓桿倍數，從而於高交易量期間有更大空間管理產品。

該等產品於下一交易日的槓桿倍數將於每日收市後披露。槓桿倍數每日的潛在調整，亦有助加深投資者對槓桿及反向產品屬單日產品的認識，提醒投資者該等產品並不適合持有超過一日。

涉案現場為中環環球大廈一間證券行，警員接報到場調查。

事實上在投資者追捧SK海力士正股時，香港投資者更熱衷投資在XL二南方海力士，每日成交額動軏破百億元。不過該產品帶有槓桿，股價走勢較正股更波動，當股價回落時，殺傷力更加驚人。早前警方接獲中環德輔道中19號環球大廈一間證券公司女董事報案，指出一名男職員在未獲授權下擅自取用公司戶口作投資，導致1.5億損失。該涉案男子涉嫌盜竊被捕。

據內媒《騰訊新聞》報道，26歲涉案交易員未經許可挪用公司5,000萬元為保證金，通過有關機構進行融資，並買入南方東英兩倍做多海力士ETF（7709）。

傳有投資交易員挪用公款炒7709 致公司損失1.5億元

報道引述金融人士分析指出，該交易員挪用的5,000萬本金之所以演變為1.5億元巨額虧損，是因為保證金融資（Margin）與兩倍做多ETF的雙重槓桿疊加所致，並可能於7月該EFT暴跌之前重倉。

據悉，涉案公司為「Chief Wealth Investment Limited」，該名被捕的男子受僱於轄下一間名為「致富管理服務有限公司」的子公司，涉案發生於今年自1月9日至7月20日期間。

市場消息指，涉事公司為「Chief Wealth Investment Limited」，位於環球大廈5樓，但並非經紀行及證監會持牌機構，而是財富投資公司，業務性質毋須申領牌照，同一集團內，有證監會持牌機構。