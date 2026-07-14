韓股大時代｜經歷黑色星期一後　SK海力士曾彈4%　7709卻再瀉半成

韓國晶片生產商SK海力士股價於周一（13日）閃崩，全日跌幅逾15%。除了受到韓國監管機構擬壓抑當地股市槓桿外，券商韓國投資證券（KIS）對SK海力士在今年第二季盈利預測，低於市場預期有關。其後專注於半導體與AI基礎設施領域的頂級研究機構SemiAnalysis發佈報告《在他人恐懼時保持貪婪(Be Greedy When Others Are Fearful)，於報告內指出SK海力士的DRAM定價與盈利依舊強勁》指出，SK海力士2026年第二季度及未來的DRAM盈利將保持強勁。



經歷「黑色星期一」後，SK海力士股價在今日（14日）早段反彈逾4%，最新報186.3韓圜，升1%。不過在港掛牌的XL二南方海力士（7709）卻延續上日跌勢，報56.82元，跌幅達5.1%，成交額為37.58億元。

今早股價反彈逾3%

SemiAnalysis發表的報告稱，儘管近期市場有一些雜訊以及定價方法的修訂，研究團隊對SK海力士2Q26 DRAM業績的正面樂觀預期保持不變。

該行預計DRAM綜合平均售價（ASP）按季將大幅增長約45%；DRAM營業利潤預計將達約55萬億韓圜；這一強勁增長主要受到通用型DRAM（Commodity DRAM）定價環比飆升約60%的支撐，同時HBM（高頻寬記憶體）價格在季度內僅有低個位數的變動（意思是相對穩定或小幅上漲)。

2025年8月25日，圖為韓國晶片巨頭SK海力士（SK Hynix）的標誌。（Reuters）

分析師指出，雖然完全理解投資者近期對記憶板塊波動的擔憂，但依然認為SK海力士以及其他記憶體龍頭企業是目前半導體領域中風險回報比最好（best risk-reward opportunities）的投資機會之一，特別是在經歷了一段調整之後。

KIS於日前發佈的報告內，預測SK海力士第二季度營收為80.9萬億韓圜，營業利潤為60.4萬億韓圜，分別按年增長264%和556%。不過該機構預計營業利潤將較65萬億韓圜的市場預期低8%。

KIS對SK海力士盈利預測不及市場預期

分析師Chae Min-suk表示：「由於高頻寬記憶體（HBM）在銷售額中的佔比高於競爭對手，其平均售價漲幅低於市場平均水準。從第三季度開始，隨著HBM4進入全面量產和銷售階段，平均售價漲幅將與市場平均水準趨於一致。」

韓國股市近期走勢相當波動。（Getty Images）

KIS估計，第二季度DRAM和NAND平均售價分別較上一季度上漲約30%和50%。該機構還將今年和2027年的營業利潤預期分別較此前下調9%和11%。

Chae Min-suk表示：「這並非源於對業績的擔憂，而是根據已簽署的長期協定，對價格假設作出更加現實的調整。隨著存儲晶片行業轉向3至5年的長期協定合同結構，企業價值將取決於較高盈利能力能夠持續多久，而非季度平均售價的增長率。」