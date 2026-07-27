AI泡沫論｜美科企年內裁14萬職位　採用及投放資源於AI建設成主因

人工智能（AI）發展迅速之際，對就業市場影響日益顯現。據《英國金融》時報，自今年初，美國科技公司已裁減近14萬個職位，其中亞馬遜、甲骨文、Meta及微軟四家公司合共削減約5萬個職位。



當有關公司公佈裁員消息之餘，同時將數千億美元資金投入建設AI數據中心。

美工作管理軟件公司擬裁600人

最近宣佈削減職位的，就有工作管理軟件公司Monday.com。其在上周在提交予美國證券交易委員會的檔案表示，將裁減約20%員工（逾600人）作為公司的「重組計劃」，支援「產品、市場推廣及市場進入策略的持續轉型」，帶來更精簡、更聚焦的營運模式，並且投資「AI驅動的增長策略」。

Microsoft今月初宣佈裁減約4,800個職位，大部分來自Xbox部門。（Unsplash / @valent_lau）

其他於近期宣佈裁員的主要科技公司包括：Microsoft今月初宣佈裁減約4,800個職位，大部分來自Xbox部門；甲骨文上月公佈過去一年削減21,000名員工；GitLab上月裁減約350名員工。這些公司的裁員原因，均與AI相關。

2026年4月12日，印尼，圖為一個設計圖片中，Meta AI的標誌出現在手機螢幕上，並被放置在Meta的標誌前方。（Getty）

Meta早前將約7000員工調至AI相關崗位

然而，仍有其他科技公司積極招聘。例如Anthropic及OpenAI正吸納被裁減的人才。部分裁員的公司，也在重新分配人手，而非直接取消崗位，如Meta早前裁減8,000人，同時將約7,000名員工調配至AI相關崗位；IBM裁員時，也宣佈AI及混合雲領域的基礎職位將增加兩倍。