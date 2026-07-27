AI泡沫論｜軟銀籌3120億元貸款投OpenAI　傳渣打等21家新機構加入

《彭博》引述知情人士報道，軟銀集團為投資OpenAI而籌集的400億美元（約3,120億元）過橋貸款，在更廣泛的銀團分銷階段吸引了21家新的貸款機構。



這些不願透露姓名的知情人士表示，這批新加入的金融機構總共獲得了約70億美元的貸款份額。其中，阿布達比第一銀行（First Abu Dhabi Bank PJSC）、新加坡政府投資公司（GIC Pte）和渣打銀行（Standard Chartered Bank）各自認購了近10億美元的份額。知情人士補充稱，剩餘份額則分配給了部分歐洲、日本和台灣地區的銀行。

軟銀集團（Getty Images）

上述新貸款機構的數量是按各機構的母公司層面計算得出的，因為有些機構是通過旗下多個分支機搆參與的。

屬亞太區內最大過橋貸款

知情人士表示，該過橋貸款剩餘的330億美元份額目前由承銷商和高級貸款機構持有，但未來可能進一步進行銀團分銷。對於一筆交易而言，初始貸款機構將貸款份額分銷給更廣泛的機構群體是常見做法。

這筆於3月簽署的12個月期貸款是亞太地區有史以來規模最大的過橋融資之一，預計將為承銷商帶來超過1億美元的費用收入。儘管一些銀行家對軟銀在 OpenAI上的風險敞口存有疑慮，因為OpenAI正面臨包括Anthropic PBC在內的競爭對手日益激烈的競爭。但這筆貸款在5月啟動全面銀團分銷之前，就已經吸引了9家新銀行參與。

軟銀、阿布達比第一銀行、渣打銀行和GIC均拒絕置評。

孫正義承諾全力投資OpenAI

這項過橋融資交易的初始利差約為「有擔保隔夜融資利率」（SOFR）加250個基點。按當前SOFR水平計算，這意味著利率將達到6.14厘。

軟銀（SoftBank）創始人兼行政總裁孫正義已承諾對OpenAI進行「全力」投資，目前的承諾投資額已超過600億美元。OpenAI於上月提交了上市申請，並在3月份的一輪融資中估值達到8,520億美元。