韓股大時代｜押注AI致損手　韓散戶感後悔　揚言冀重回未炒股前

在短短一多個月時間，投資者對韓國股市取態出現逆轉。散戶由原來積極參與晶片股槓桿交易，到採取去槓桿做法，甚至希望將投放的資金取回。



據《CNBC》報道，進行AI槓桿押注的韓國散戶在市場急劇反轉後蒙受了巨大損失，暴露出投機性交易熱潮所帶來的風險。對於持有與三星電子和SK海力士掛鉤的單隻股票槓桿式ETF的投資者來說，損失尤爲慘重。

個股槓桿ETF股價自面世跌一半

根據KB金融集團的數據，自5月27日推出單隻股票槓桿ETF以來，韓國散戶投資者已淨買入14萬億韓圜（約合94億美元），而外國投資者的買入額約爲2萬億韓圜。目前，情況對他們來說並不理想。根據LSEG的數據，KODEX SK海力士槓桿ETF——兩倍做多SK海力士股價——已從6月創下的高點下跌約70%，自推出以來也累計下跌了約50%。

花旗降韓股評級降至「戰術中性」。（Getty Images）

甚至有投資者在韓國在線交易論壇寫到：「我想回到開始投資股票之前。把我的錢還回來。」

大行花旗更將韓國股市評級，由「超配」降至「戰術中性」。該行指出，作出有關調整，以因應近幾周晶片股的極端波動，降低對人工智能（AI）題材的投資敞口。

花旗維持韓國股市「超配」評級已一年。該行表示，目前重新聚焦於2026年下半年市場表現擴大的可能性，但在新興市場國家資產配置中，該行仍對完全撤出科技板塊持謹慎態度。

韓股延續上周四（16日）跌勢，今日曾跌半成。（Getty Images）

花旗對AI主題仍持結構性看漲態度，但將韓股評級下調至中性，同時將A股評級上調至超配，並維持對台灣市場的超配評級。

此外韓國股市今日（20日）在假期後復市，出現追跌。目前該指數正延續四周連跌的頹勢，已較6月22日的歷史高點下跌28%。此次拋售凸顯了投資者對市場日益依賴於對AI芯片製造商的槓桿押注而產生的焦慮。韓國如今已成爲人工智能熱潮熱情的重要晴雨表，隨着市場情緒轉爲負面，該國正感受到下行壓力。

SK海力士險守180萬韓圜

韓股今日曾挫5%，最新報6603點，跌3.18%，其中晶片生產商SK海力士最新報180萬韓圜，跌2.3%。