韓股大時代｜韓散戶黑色星期五撈底　24億掃三星及海力士槓桿產品

上周五（24日）韓國股市經歷「黑色星期五」，當日KOSPI指數暴跌逾5%。其中兩大重磅股三星電子與SK海力士更分別重挫7.5%及8.3%，觸發追蹤該兩隻個股的14隻槓桿型ETF單日暴跌15%至16%。不過，市場恐慌並未嚇退散戶，反引發龐大抄底資金大舉進場。



根據韓國交易所與KOSCOM CHECK統計數據，散戶投資者於7月21日至23日連續三個交易日對14隻個股槓桿產品呈淨賣出，累計淨賣出金額達5471.71億韓圜（約29.43億港元），但上周五大市情急挫當天，市場風向瞬間逆轉。

2025年4月15日，一面印有三星電子標誌的旗幟與韓國國旗在飄揚。（Reuters）

當日，追蹤三星電子的7隻槓桿商品湧入1,038億韓圜（約5.59億港元）買盤，追蹤SK海力士的7隻槓桿商品更大幅吸金3,500億韓圜（約18.82億港元），單日兩大類商品合計獲淨買超達4,538億韓圜（約24.4億港元），幾乎全數收復前三日的沽盤缺口。

13隻個股槓桿產品股價近腰斬

不過，除Kodex SK海力士槓桿ETF尚守在13,015韓圜外，其餘13隻商品價格已由5月27日發行時的20,000韓圜發行價跌至11,000至12,000韓圜區間，價格近乎腰斬。

分析指出，除了看好股價反彈的撈底心理外，監管政策收緊是促成此波「尾班車」買盤的關鍵主因。南韓金融委員會24日宣布，將原定於8月上路的個股槓桿商品保證金新制提前至7月31日實施。

上周五（24日）韓國股市經歷「黑色星期五」，當日KOSPI指數暴跌逾5%。(Getty Images)

根據新制規定：

1.現金門檻大幅提高：投資者最低現金按金門檻將由現行的1,000萬韓圜（約5.38萬港元）大幅上調至3,000萬韓圜（約16.13萬港元），僅限持有3000萬韓圜以上現金的投資者才可對境內外個股槓桿商品進行新開倉或加碼買入。

2.變賣擔保資金認列趨嚴：若投資者透過變賣替代擔保證券籌措資金，必須等待現金實際入帳後方可計入按金額度。

3.按金標準短期不得下調：完成交易後的一段周期內，最低按金標準均不得下調。

2026年7月10日，美國紐約市，韓國半導體企業SK海力士的高層出席在納斯達克上市的開市敲鐘儀式。（Reuters）

消息公布後，各大投資論壇引發熱烈討論。有散戶直言：「等新制上路後入場門檻更高，想攤平持倉成本就得趁現在。」但亦有分析師對逆勢加碼表達擔憂，認為當前應退場觀望而非盲目撈底。

金融監管機構認為，個股槓桿產品是加劇近期以三星電子及SK海力士為首的股市波動的主因之一，因此正推進多項監管措施，包括加強流動性提供者（LP）的偏差率管理及逐步擴大交易數量單位等。數據顯示，7月1日至24日期間，KOSPI的平均日內波動率高達6.23%，超越2008年10月全球金融危機期間的6.11%，創下歷史單月新高紀錄；期間KOSPI與KOSDAQ市場更分別觸發了4次及3次熔斷機制。

對於監管措施的成效，韓證券研究員韓智英表示：「此次措施未包含市場先前討論的槓桿倍數縮減或新產品設置限制，因此對供需的實質影響可能有限。」

她進一步分析指：「在可預見的未來，市場走勢將更多地受半導體行業整體狀況及企業業績等基本面因素影響，而非僅由槓桿相關的資金供需決定。」