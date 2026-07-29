中美AI競賽｜黃仁勳力撐開源模型　稱助保障美國產業安全

科技企業對人工智能（AI）模型應採用開源或是閉源模式，進行爭論。其中AI晶片生產商Nvidia（英偉達）行政總裁黃仁勳是開源模型支持者。他為開源模型辯護，稱對新興的AI產業至關重要。《彭博》稱，此舉向正在討論如何應對內地企業月之暗面意外技術突破的華盛頓官員發出警示。



據《彭博》報道，黃仁勳周二（28日）在華盛頓與美國國會議員會面後表示，允許用戶下載並定制相關技術的開放權重模型，對於確保人工智能在整個經濟中得到安全且有保障的應用至關重要。

強調開放權重保障美國產業安全

黃仁勳在與民主黨參議員Mark Warner和Adam Schiff會面後對記者表示﹕「對美國產業而言，我們需要開放權重來保障安全，我們需要開放權重來確保安全」。他又指出﹕「這對整個行業的活力至關重要。」

2024年6月4日，英偉達（Nvidia）Blackwell GPU在台灣台北舉行的電腦展上展出。（Reuters）

黃仁勳發表上述言論之際，特朗普政府和國會正努力應對月之暗面旗下開源模型所帶來的挑戰，該模型與Anthropic PBC和OpenAI的產品形成競爭。

行業憂政府收緊對開源AI系統監管

月之暗面的Kimi K3於周一開放公眾下載，其發布引發科技行業擔憂，認為政策制定者可能會收緊對開源AI系統的監管。

據《POLITICO》報道，包括Proton及創業孵化器Y Combinator在內、接近200間企業和機構聯署致函美國總統特朗普，促請政府不要全面禁止美國企業使用中國開源模型，否則將面臨重創新一代美國初創公司的風險。

報道指，月之暗面發布Kimi K3後，有消息稱特朗普政府正考慮限制中國AI模型，令事件迅速升溫。

小型科企向白宮致函

新成立的小型科技企業協會（Little Tech Association）周三（22日）分別致函特朗普、商務部長盧特尼克及白宮科技政策辦公室主任Michael Kratsios，主張政府應採取有針對性的保障措施，而非全面禁止中國模型。

稱開源模型具鞏美領對地位

聯署企業指出，美國要維持AI領導地位，一方面需要發展具世界競爭力的本土開源模型，另一方面亦應讓美國開發者繼續使用已在全球流通的開放模型。

協會警告，即使美國禁止境內企業下載中國模型，亦難以阻止相關技術在其他市場傳播，反而會削弱美國的初創企業。

2026年2月19日，印度新德里，Anthropic行政總裁阿莫戴（Dario Amodei）出席AI影響力峰會上發表講話。（Reuters）

AI基建初創公司Particle創辦人Suhail Doshi表示，若相關模型被禁，可能有「數百間公司即時倒閉」。他亦直言，禁令將有利Anthropic等大型模型供應商，因為屆時初創公司只能被迫轉用收費較高的Anthropic或OpenAI。

白宮發言人Liz Huston回應稱，特朗普政府將繼續推動創新，以擴大美國在AI領域的領先優勢。另一名白宮官員則表示，任何政策均會由政府正式公布，在此之前有關禁令的報道均屬未經證實的揣測。

報道引述消息人士指出，白宮及內閣高層曾討論相關議題，但並未認真研究全面禁止中國開源模型。