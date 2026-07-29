Shein上市前夕　文件披露美業務遭FTC調查　或需付巨款不利業績

Shein（希音）早前已通過聯交所上市聆訊，據初步招股文件顯示，旗下美國業務正接受聯邦貿易委員會（FTC）的調查，惟未有說明FTC正在調查的具體內容。



Shein指出正在積極配合FTC的調查，儘管有可能與FTC就調查達成和解，但目前無法預測調查的可能結果和時間。無論最終是否達成和解，調查結果都可能需要公司支付巨額款項，這可能會對集團的財務狀況和經營業績產生重大不利影響。

2024年4月4日，新加坡一家購物中心的Shein快閃店。（Reuters）

FTC是美國的消費者保護機構，目的是阻止「欺騙性或不公平的商業行為」。FTC曾對多家公司進行調查，涉及壓制負面評論、隱藏費用或誤導性定價、運輸和退款流程，以及隱私和資料相關問題等方面。

FTC關注「暗黑模式」

據《CNBC》報道，FTC的重點關注領域之一是「暗黑模式」（dark patterns），將這種行為定義為「設計技巧和心理策略，例如預先勾選的選擇項、難以查找和閱讀的披露信息，以及令人困惑的取消訂購政策」，旨在誘使消費者犧牲金錢或數據。

早前Shein公布今年首季業績數據，顯示季內錄得9,900萬美元虧損，而去年同期則實現3.95億美元盈利；收入僅增加1.1%至90.5億美元。

首季轉蝕9900萬美元

根據香港交易所（0388）的一份文件，第一季度經營性收入下跌26%，儘管Shein表示該季度虧損是由於其可轉換可贖回優先股產生的3.28億美元公允價值損失所致。去年的利潤為20.6億美元，而2024年為33.7億美元。

2024年12月14日，英國利物浦，中國快時尚電商平台Shein的公司標誌出現在一排服裝上。（Reuters）

這一成長勢頭的放緩可能會加劇投資者對Shein快速成長可持續性的擔憂，從而可能拉低該公司在備受期待的IPO中能獲得的估值。

據早前《彭博》報道，該公司計劃最早於8月上市，並籌集約20億至30億美元，最終金額將取決於投資者的估值和反饋。