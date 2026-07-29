韓股大時代｜6周內累瀉40%！　KOSPI跌勢較美股金融海嘯時更慘烈

全球晶片股跌勢未止，拖累日本﹑韓股及台灣股市今日（29日）延續跌勢，其中韓股大跌逾8%，並且再次觸發熔斷機制，為今年內第9次。至於日股及台股，分別挫2.7%及半成。



晶片股方面，SK海力士挫12.5%，報135.6萬韓圜；三星電子最新報20萬韓圜，跌9%。

2026年7月23日，圖為韓國半導體企業三星電子（左）與SK海力士（右）的標誌。（Reuters）

散戶高槓桿操作迅速推高股市

韓股在不足4個月時間，走勢猶如過山車。在短短11周內（4月初至6月19日），韓國綜合指數（KOSPI）飆升74%，這種驚人的牛市速度，通常只有在幣圈(加密貨幣)或流動性極度匱乏的小盤股中才會出現。當地全民炒股成風，被稱為「東學螞蟻」的散戶大軍習慣於利用高達幾倍的融資槓桿集體湧入熱門賽道。當全民瘋狂高槓桿買入時，巨額資金在極短時間內將指數推向了近乎垂直的「火箭式」噴發。

散戶無法補倉加劇跌勢

暴漲有多猛烈，反噬就有多殘酷！隨後截至目前的短短6周內，韓國綜合指數自高位暴跌40%。如此劇烈的跌幅，根源或許在於之前積累的巨大高槓桿。當股價開始下跌，券商為了控制風險，觸發了全市場史詩級的「強制平倉」潮。散戶甚至來不及補倉，就遭遇了密集的爆倉踩踏，引發市場垂直下墜。

作為全球資產定價的錨，標普500如果遭遇6周跌40%的極端黑天鵝，意味著美股過去長達5年的牛市成果、經濟增長紅利、企業利潤積澱，將在短短1個多月內被全部蒸發。在美股歷史上，即便是2008年雷曼兄弟破產引發的全球金融危機，或者2020年新冠疫情突襲引發的連續熔斷，其最慘烈的下跌階段也沒有在短短6周內達到過40%的跌幅。