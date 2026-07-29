惠康母企DFI上半年基本溢利增44%　來自美心基礎溢利貢獻升15%

惠康及7-11母公司DFI公布，上半年持續經營業務基本溢利按年增長44%至1.17億元（美元‧下同)，同店銷售增長進一步擴闊至3%，健康與美容業務維持強勁同店銷售增長，便利店及家居用品業務恢復增長，帶動整體業務表現進一步改善。DFI零售集團中期股息按年增77%至每股6.2仙。



上調全年基本溢利指引

集團上調2026全年有機收入增長指引至3%至4%，並將全年股東應佔基本溢利指引上調至2.85億元至3.05億元，反映管理層對下半年業務表現及盈利能力保持信心。

百德新街恒隆中心萬寧。（李煥好攝）

香港及澳門萬寧同店銷售增長5%，受惠於客單價提升及旅客店舖銷售表現改善。集團早前宣布與英國健康及保健零售商Holland & Barrett 達成獨家分銷合作關係，計劃率先在香港及新加坡推出相關產品。

香港區便利店業務同店銷售重拾增長

便利店業務銷售額按年增長4%至12億元，同店銷售增長2%。香港業務於2026年第二季恢復同店銷售增長，結束過去10個季度的跌勢。撇除香煙產品後，期內同店銷售增長 3%。

食品業務持續經營業務銷售額按年增長1%至11億美元，上季同店銷售恢復正增長，上半年香港食品業務總銷量增長 2%。家居用品業務同店銷售增長 4%，扭轉去年同期下跌 6%的走勢；香港及台灣分別錄得 3%及 5%的同店銷售增長。IKEA美食業務持續推動人流及收入，佔整體銷售額約15%。

美心集團旗下翠園酒家將軍澳分店。

電子商務及零售媒體（DFIQ Media）業務合共貢獻約 35%的銷售增長，數碼業務持續擴大收入貢獻。集團早前宣布斥資3,020萬元收購戶外廣告方案供應商Cody HK全部股權，預期交易下半年完成，將進一步強化DFIQ Media 業務能力及全渠道媒體布局。

DFI又指出，美心於期內銷售額增4%，核心盈利為3,200萬元，基礎溢利貢獻1,600萬元。