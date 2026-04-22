惠康首季銷售增1%　母企DFI銷售升4%

惠康及7-Eleven母公司DFI公布截至今年3月底止首季業績，來自附屬公司持續經營業務的基本銷售（不含煙草銷售）按固定匯率計算按年增長4%。指增長主要受健康美容和家居用品分部的強勁表現，以及便利店業務恢復增長所帶動。



食品部門内香港子公司的銷售按固定匯率計算按年增長1%，而去年為按年下降1%。總食品銷量於同類品牌按年增長1%。指因惠康的「Everyday Low Price」策略和節日前促銷抵消了部分農曆新年期間出境旅遊人數增加的影響所推動。

排除香煙銷售後，香港7-Eleven季内銷售於相同類別品牌中錄按年3%增長，因團隊透過擴大非食品類別，包括可供收藏的商品和K-pop商品，來吸引年輕客群；至於香港萬寧業務，集團指其表現受惠於遊客區門市表現強勁增長，因抵港遊客人數增加。

美心季內收入增4%

至於由DFI持股50%的聯營公司美心集團，於季內收入按年增長4%，利潤按年增18%，主要受東南亞市場餐飲業務強勁的表現以及內地市場恢復增長推動。於各個市場的改善成本策略，推動整體利潤按年增18%。

另外，來自集團持續經營業務的經營利潤受惠嚴謹成本控制而按年增長12%；受惠於融資成本降低，持續經營業務的整體基礎盈利按年增長49%。