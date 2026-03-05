萬寧及7-11母企｜DFI去年轉賺　來自美心基礎溢利貢獻7200萬美元

萬寧及7-11母公司DFI公布截至去年底止全年業績，歸屬於股東應佔基礎溢利為2.7億元（美元‧下同），按年增加17.4%，歸屬於股東應佔溢利為2.35億元，虧轉盈。

DFI指出派普通股股息為14仙，按年增加33.3%，連同特別息44.3仙，全年派場息58.3仙。

公司指出，年內收益為88.69億元，按年增加0.5%，其中來自連鎖快餐美心收益為30.84億元。

公司又指出，年內來自美心的基礎溢利貢獻為7,200萬美元。

就2025年全年業績表現，DFI指出去年業績出現改善，原因在於健康及美容業務實現強勁同店銷售及利潤增長，便利店業務在去年下半年亦恢復利潤增長，這受惠於向利潤更高的非香煙產品類有利的產品組合轉變。公司主席Linclon Pan指出，雖然去年零售環境充滿挑戰，但是業績卻反映出戰略是有效執行。

公司亦表示，通過提供更強大的價值主張及更強的全渠道能力，以應對宏觀經濟的波動及不斷變化的消費者需求。同時在簡化投資組合方面取得進展，創造投資能力之餘，亦促進增值性非內生增長機會，以推動增長。