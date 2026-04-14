DFI四品牌同場揭秘　萬寧、7-Eleven主打體驗　惠康、IKEA攻價格

DFI零售集團旗下的萬寧、7-Eleven、IKEA、惠康管理層今日（14日）齊聚一堂，向傳媒介紹最新近況。萬寧去年同店銷售上升5%，並已退出內地實體市場轉攻跨境商城；IKEA網上銷售佔比達22%至23%，透過節省包裝及物流成本推出「再創低價」，同時小型店及期間限定店持續擴張。



惠康的「係堅價」帶動相關產品銷量上升50%，網購店取銷售額更較去年增長四倍；7-Eleven則聚焦鮮食概念店，首半年鮮食銷售升幅逾35%，計劃今年開設逾20間此類店舖及改造60間現有門店，並將於明日（15日）推出45周年yuu會員8折優惠。



圖左至右分別為DFI零售食品（香港及澳門）常務董事陳建麟、7-Eleven香港及澳門常務董事雷理良、萬寧香港、澳門及中國常務董事劉家昌、IKEA宜家家居北亞區董事總經理李超誠。（黃文琪攝）

萬寧去年同店銷售按年上升5%

萬寧香港、澳門及中國常務董事劉家昌表示，香港零售商難以與內地鬥平，因此萬寧著重提升服務吸引顧客回歸消費，近年品牌定位為「全方位健康顧問」，單在2025年引入超過600款全方位健康類別的新品，2025年同店銷售按年上升5%。其中表現最突出的正是健康保健類別， 「全方位健康產品（Wellness Category）」 亦錄得接近雙位數增長。不只是單靠提升上架產品種類，更引入獨家產品，去年萬寧獨賣SKU按年上升20%，而獨家產品佔總銷售額約18%。

去年萬寧退出內地實體市場，轉戰跨境商城，劉家昌指，內地購物習慣轉移網上，去年跨境商城平台增長達到雙位數，目前趨勢持續。

最新動向方面，劉家昌介紹，「萬寧BoostUP好狀態嘉年華」於4月25日至26日在西九文化區首度登場。至於開店，會因應各區不同需求，繼續在港開設門店，今年計劃新增2間。

（湯致遠攝）

IKEA「再創低價」吸客 兼推小型店

IKEA北亞區董事總經理李超誠亦表示，網上銷售業務繼續擴張，目前佔整體銷售已達22至23%。另外，為應對零售商價格戰，IKEA不犧牲服務和品質，改為在紙箱包裝、物流上等減省成本，將熱賣商品推出「再創低價」吸引客人。

門店方面，李超誠表示，近年已開出多間約一萬呎的小型店舖，及在商場開設 Pop-Up期間限定店，最新pop up store位於馬鞍山新港城中心，直到9月20日。pop up store除了家品之外，還有多款食物，食品業務成為不可或缺的一部分，整體而言IKEA餐廳、美食站和瑞典美食廊目前銷售比例佔整體業務14%至15%。

對於近日油價上升，李超誠表示，因為公司全球採購，因此暫未影響到本港運輸成本，至少半年內產品無加價壓力。

惠康「係堅價」產品銷量上升五成

負責管理惠康、Market Place等的DFI零售食品（香港及澳門）常務董事陳建麟則指，目前本港零售有好轉，惟近期的清明、復活節假期，本港外遊人數高達二百多萬，對生意有影響，惟長假後已見回復。

陳建麟又指，惠康於去年9月推出的「係堅價」活動已成為推動業務持續增長的新動力，，屬於長期價格承諾，而非短期促銷活動，涵蓋超過400款產品，在指定期間內提供15%至40%的折扣優惠。自推出以來，「係堅價」產品銷量上升 50%。另外，網上銷售業務持續增長，目前「網購店取」（Click & Collect）銷售額較去年增長四倍。

至於近期公司與多個內地品牌合作，店內增加內地貨品，陳建麟指是反映市場需求，因內地旅客及人口增加，故增加相應的產品滿足客人需要。

7-Eleven今年開設逾20間新鮮食概念店

至於7-Eleven已訂立三大核心策略（鮮食、數碼轉型及門店體驗），7-Eleven香港及澳門常務董事雷理良則透露，銅鑼灣鮮食概念店2025年7月開幕，首半年內鮮食銷售升幅逾35%，目前已將模式複製至觀塘及天水圍。計劃今年開設逾20間新鮮食概念店，改造60間現有店舖。

雷理良表示，目前已物色了一間新概念店位置，暫未可透露，但公司一直透過增加非煙草產品提升銷售。未來公司亦希望能開多些大型店舖，亦希望將概念店的模式加入在細舖，為細舖加入探索式消費體驗。最新動向方面，7-Eleven45周年推出限定 yuu折日驚喜，yuu會員於4月15日早上7時起到7-Eleven購物滿100元，即享8折優惠。