Nvidia供應商中際旭創暗盤潛水　挫半成　賬蝕2450元｜IPO

內地光通信模組生產商一哥﹑Nvidia供應商﹑已於A股掛牌的中際旭創（3308），將於周四（30日）掛牌。暗盤交易則在今日（29日）進行，綜合三大暗盤交易平台，中際旭創暗盤早段曾低見931元，較招股定價980元低5%。以每手50股計算，未計手續費，賬面蝕2,450元。



以中際旭創H股定價980元﹑發行數目為5,450萬股計算，集資額為534.1億元。

A股股價反彈近半成

中際旭創A股（深圳﹕300308）升4.7%，收市報951元人民幣，H股對A股折讓為11%。

該公司擬將所得款項淨額中，約35%分配至光互連產品研發的持續投入；約30%分配至擴充全球產能以支持產品升級路線；約10%分配至提升供應鏈韌性及商業化能力；約15%分配至戰略收購和投資；及約10%分配作營運資金和一般企業用途。

引入摩通阿里等為基石投資者

中際旭創引入多名基石投資者，包括淡馬錫、摩根大通、貝萊德、阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、周大福企業等，總金額34.5億美元(約270.4億港元)，基石投資者有6個月禁售期。

該股預計7月30日上市。聯席保薦人包括高盛、中金、摩根士丹利及廣發証券。