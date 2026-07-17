「銀行最美CEO」渣打徐仲薇4650萬購寶雲閣　曾為玉女歌手｜多圖

住宅樓市陸續向好，市場錄財金界名人入市。被金融圈譽為「銀行界最美女CEO」的徐仲薇及其相關人士，新近以4,650萬元購入中半山寶雲道寶雲閣一伙三房單位，呎價31,313元。原業主持貨七年，帳蝕500萬元離場。



寶雲閣三房4,650萬沽

是次成交單位為寶雲閣低層B室，實用面積1,485平方呎，屬三房間隔。該單位於上月以4,650萬元易手，呎價31,313元。資料顯示，新買家為渣打銀行東協暨南亞區行政總裁徐仲薇（HSU CHUNG WEI JUDY），及其丈夫林智强（LIM KEN CHIH CHIANG）等人。

↓↓寶雲閣低層B室↓↓

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新買家為渣打銀行東協暨南亞區行政總裁徐仲薇及其相關人士。（網上圖片）

上手持貨七年 帳蝕9.7%離場

至於，原業主於2019年斥約5,150萬元購入，持貨七年，帳面蝕讓500萬元離場，物業期內跌價9.7%。

昔日為玉女歌手 現獲封「銀行界最美女CEO」

據悉，台灣出生、9歲移居加拿大的徐仲薇，早年曾以Julia為名出道作為「玉女歌手」，擁有多張國英語專輯。定居新加坡後，她成功轉戰金融圈，2009年加入渣打銀行後一路晉升，現任東協暨南亞區行政總裁，被譽為「銀行界最美女CEO」。其夫為HYPE Records創辦人林智強，該公司曾於90年代將范文芳、黃湘怡等多位星馬藝人成功推向華語歌壇。

中半山寶雲閣。（資料圖片）

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