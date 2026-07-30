AI泡沫論｜Meta上季自由現金流大減9成　增資本開支　盤後曾瀉10%

Facebook母公司Meta Platforms Inc.公布第二季業績之餘，並向投資者作出第三季業績展望。據《彭博》報道，公司給出的本季度營收展望令人失望，加劇了投資者對該公司史無前例的人工智能（AI）支出的擔憂。



至於上季業績方面，該公司季內營收躍增28%至608億美元，是除了今年首季以來，自2021年4季以來最快增速。

上季利潤降至158億美元

上季淨利從去年同期的183.4億美元降至158.5億美元。旗下Reality Labs部門第二季營業虧損46億美元，營收為4.31億美元，華爾街原估虧損50.7億美元、營收4.234億美元。

不過該公司上季自由現金流大幅下降逾九成至7.84億美元，為2022年第3季以來最低，遠低於去年同期的85.5億美元。 該公司近月宣布多項AI相關業務，包括消費者聊天機器人訂閱服務，以及提供開發者付費使用的AI模型。

預料第三季營收入最多640億美元

Meta表示，第三季度營收預計為610億至640億美元，彭博匯編的數據顯示，該區間中值低於分析師平均預期的632億美元。

Meta依靠廣告業務為其代價高昂的AI產品和基礎設施投資提供資金。投資者一直質疑Meta最終將如何收回AI投資。今年早些時候，行政總裁朱克伯格將支出計劃提高至至多1,450億美元，令市場感到不安。

FILE PHOTO: A security guard stands watch by the Meta sign outside the headquarters of Facebook parent company Meta Platforms Inc in Mountain View, California, U.S. November 9, 2022. （Reuters）

周三（29日）Meta將全年資本支出預測區間收窄至1,300億至1,450億美元，前預測區間為前1,250億至1,450億美元。

Meta股價周三在紐約收於585.61美元，盤後一度下跌一成，最新報546.23美元，跌約6.7%。今年內公司股價累計下挫11%。

報道提及Meta是科技行業中在人工智能數據中心方面投入最大的企業之一。本周，該公司剛剛宣布與貝萊德合作，在德克薩斯州埃爾帕索建設一座總投資140億美元的數據中心園區。Meta還在路易斯安那州鄉村地區建設另一座數據中心，預計成本將超過2,500億美元。

Meta行政總裁朱克伯格。（路透社）

Meta的大部分投資資金來自Facebook和Instagram上的廣告業務。截至6月30日的季度，Meta營收608億美元，略高於分析師預期的603億美元。

Emarketer高級分析師Minda Smiley寫道：「Meta強勁的營收成長將再次被其資本開支預測所掩蓋。雖然Meta沒有上調預測區間，但投資者不會停止追問有關潛在算力業務計劃的更多信息，以及Meta打算如何實現AI商業化的細節。」

全年開支最多近1700億美元

Meta還面臨其他支出。根據公司提交的文件，Meta周三將全年支出預估區間收窄至1,650億至1,690億美元，以反映與法律訴訟相關的24億美元罰款。