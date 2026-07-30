罕見缺頂頭槌飛　中際旭創首掛早段跌近2%　每手賬蝕900元｜IPO

中國光通訊設備製造龍頭﹑Nvidia供應商中際旭創（3308）今日（30日）掛牌，開市報971元，低開約1%，最新報962元，較招股定價980元低18元或1.8%。以每手50股計算，賬面蝕900元。



另一方面，該公司於周三（29日）公布配售結果，香港公開發售部分錄得超額認購15.84倍，獲6.27萬人認購，一手中籤率70%。抽16手已穩中1手；無散戶抽「頂頭槌飛」。

國際發售部分獲549名承配人認購，超購8.73倍。

集資額近530億元

中際旭創最終發售價定為每股980元，全球發售5,450萬股，所得款項淨額約528.91億元。

該公司擬將所得款項淨額中，約35%分配至光互連產品研發的持續投入；約30%分配至擴充全球產能以支持產品升級路線；約10%分配至提升供應鏈韌性及商業化能力；約15%分配至戰略收購和投資；及約10%分配作營運資金和一般企業用途。

引入摩通阿里等為基石投資者

中際旭創引入多名基石投資者，包括淡馬錫、摩根大通、貝萊德、阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、周大福企業等，總金額34.5億美元(約270.4億港元)，基石投資者有6個月禁售期。

該股預計7月30日上市。聯席保薦人包括高盛、中金、摩根士丹利及廣發証券。