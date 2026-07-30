財經視野丨槓桿ETF之亂損韓股形象 估值史上最低 投資者仍卻步
撰文：黃捷
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7月創紀錄的暴跌33%讓Kospi指數的估值降至史上最低，南韓股市彷彿呈現明顯的逢低承接信號。但百達資產管理、Robeco和瀚亞投資等全球投資者卻未重新進場。對他們而言，韓股異常劇烈的波動仍讓人吃不消。
韓國股市在7月重挫前曾是今年全球表現最好的市場，但也經歷九次熔斷而暫停交易，每次都是因為Kospi指數下跌至少8%而觸發。
彭博報道指出，這些基金遲遲不願進場，突顯了波動性已成為韓股的鮮明特徵；這主要是市場資金高度集中三星電子和SK海力士及與兩者掛鉤的槓桿ETF所引發。
牛市期間，市場對這項風險視而不見；如今，投資人則要求更高的安全邊際（margin of safety），才願意增加持股。這兩家AI晶片龍頭的估值與前景，已不足以讓基金有理由在每次回檔逢低買進。
百達高級投資經理Young Jae Lee表示，身為投資全球股市的機構投資人，南韓最大的問題就是波動太高。不能把資金投入一個太像賭博的市場。
另一項顯示市場震盪加劇的跡象是Kospi 200波動指數已飆升至87，是12月份水平的三倍多；該指數通常被稱為韓國的「恐慌指數」。本月全球基金已淨流出120億美元，並重新思考如何因應這樣的市場波動。
富達國際多資產投資組合經理Ian Samson表示，確實在韓國看到不少有趣的價位，但如今要逢低布局變得更加困難。單是市場波動，就意味著從投資組合配置的角度來看，必須避免過於積極地買進。
Robeco承認韓國股市估值已降至頗具吸引力的水平，但對市場波動仍有戒心。駐香港的亞太區股票主管Joshua Crabb表示，該公司目前暫不增持韓股，但在「密切評估 」。他補充說，「在等待市場再穩定一點」。