財經視野丨槓桿ETF之亂損韓股形象　估值史上最低　投資者仍卻步

7月創紀錄的暴跌33%讓Kospi指數的估值降至史上最低，南韓股市彷彿呈現明顯的逢低承接信號。但百達資產管理、Robeco和瀚亞投資等全球投資者卻未重新進場。對他們而言，韓股異常劇烈的波動仍讓人吃不消。



韓國股市在7月重挫前曾是今年全球表現最好的市場，但也經歷九次熔斷而暫停交易，每次都是因為Kospi指數下跌至少8%而觸發。

彭博報道指出，這些基金遲遲不願進場，突顯了波動性已成為韓股的鮮明特徵；這主要是市場資金高度集中三星電子和SK海力士及與兩者掛鉤的槓桿ETF所引發。

2026年7月10日，美國紐約市，韓國半導體企業，SK海力士行政總裁郭盧正出席該公司在納斯達克市場上市的開市敲鐘儀式。（Reuters）

牛市期間，市場對這項風險視而不見；如今，投資人則要求更高的安全邊際（margin of safety），才願意增加持股。這兩家AI晶片龍頭的估值與前景，已不足以讓基金有理由在每次回檔逢低買進。

百達高級投資經理Young Jae Lee表示，身為投資全球股市的機構投資人，南韓最大的問題就是波動太高。不能把資金投入一個太像賭博的市場。

另一項顯示市場震盪加劇的跡象是Kospi 200波動指數已飆升至87，是12月份水平的三倍多；該指數通常被稱為韓國的「恐慌指數」。本月全球基金已淨流出120億美元，並重新思考如何因應這樣的市場波動。

富達國際多資產投資組合經理Ian Samson表示，確實在韓國看到不少有趣的價位，但如今要逢低布局變得更加困難。單是市場波動，就意味著從投資組合配置的角度來看，必須避免過於積極地買進。

Robeco承認韓國股市估值已降至頗具吸引力的水平，但對市場波動仍有戒心。駐香港的亞太區股票主管Joshua Crabb表示，該公司目前暫不增持韓股，但在「密切評估 」。他補充說，「在等待市場再穩定一點」。