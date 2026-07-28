財經視野｜英偉達新一輪近6萬億元AI交易　為何愈投愈見鬼？

AI領域領軍者英偉達﹙Nvidia﹚正在推進新一輪人工智能相關交易，潛在規模超過7500億美元﹙約5.85萬億港元﹚。這進一步加快了其投資步伐，但質疑者警告，這類交易可能正在人為推高整個行業的需求和估值。



2026年6月11日，圖為韓國半導體企業SK海力士的標誌。（Reuters）

據彭博報道，英偉達表示，上周五晚間公佈的與韓國企業集團SK集團的合作意味著，雙方彼此之間的業務往來規模將超過5000億美元。作為全球市值最高的公司，英偉達還在討論提供最高2,500億美元的擔保，幫助OpenAI租用美國一個數據中心項目的算力。這將成為該晶片製造商與客戶之間規模最大的融資交易之一。

從高盛集團等華爾街大行，到因《大空頭》而聞名的投資者Michael Burry，數月來一直警告這類協議具有「循環」性質：英偉達為使用其晶片的公司和項目提供融資或入股。但此類交易的推進速度仍在加快。這些交易的風險在於，它們可能導致需求失真，催生不良決策；一旦人工智能未能給投入數千億美元的投資者帶來利潤，還可能放大損失。

2026年5月27日，英偉達（Nvidia，又名輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）在台灣台北舉行的Constellation員工全體慶祝活動中發表演講。（Reuters）

報道引述一位知情人士稱，英偉達還在討論為OpenAI為該美國項目購買價值3500億美元的英偉達晶片提供融資。周一，英偉達表示，對OpenAI前首席科學家創辦的企業進行「重大」投資。

Allspring Global Investments投資組合經理Gary Tan表示：「儘管英偉達的投資和合作增強了市場對人工智能長期基礎設施建設的信心，但投資者仍然擔心循環融資問題。越來越多的資本正被用於資助未來的人工智能客戶和基礎設施部署。」

英偉達股價周一在紐約一度下跌5.3%，至195.92美元。與此同時，英偉達信用違約保護成本創下有記錄以來最大漲幅，一度上升約0.14個百分點，最高達到每年約0.82個百分點。

「英偉達希望確保人工智能基礎設施建設繼續保持目前的速度，」彭博行業研究分析師Mandeep Singh在彭博電視上表示。「這對英偉達來說是一個很大的風險。如果建設暫停，哪怕只暫停六個月，對該公司而言也將是壞消息。」