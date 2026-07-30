SK海力士跌跌不休　累市值較高位縮85%　周一起採靈活槓桿

韓國晶片股SK海力士正股股價近日大幅調整，在香港掛牌的南方東英SK海力士每日槓桿（2x）產品（7709）（下稱XL二南方海力士）亦出現劇烈波動。南方東英宣布，旗下各產品將自8月3日起採用靈活槓桿結構。這意味XL二南方海力士於8月3日的目標槓桿倍數，將於明日（31日）收市後公布。



槓桿倍數不可超過2倍

南方東英指出，自8月3日起，為因應瞬息萬變的市場狀況，並確保各產品能有效發揮作為投資者日常交易及對沖工具的功能，各產品將採用靈活槓桿結構，在此結構下，每隻槓桿產品或每隻反向產品的槓桿倍數將視市場情況而每日調整，惟槓桿倍數上限不得超過兩倍（2x）（適用於槓桿產品）或兩倍反向（-2x）（適用於反向產品）。同時各產品的名字將變更。因此產品在8月3日的目標槓桿倍數將於明日收市後公布，且在任何情況下均會在8月3日開市前公布。

2026年6月11日，圖為韓國半導體企業SK海力士的標誌。（Reuters）

受惠於人工智能（AI）熱潮，SK海力士在南韓的股價曾於6月25日升至298.7萬韓圜歷史新高；此後一路走低，最新股價較高位「腰斬」，現報133.3萬韓圜。XL二南方海力士跌幅更為更大，從6月25日高位的193.65元，最新報28.34元，累計跌幅為85.4%。

市值較高位蒸發85%

XL二南方海力士市值曾短暫超越盈富基金（2800），成為本港規模最大的交易所買賣產品（ETP）。惟隨着SK海力士正股股價大幅調整，該產品的資產管理規模(AUM)已急劇縮減。正股劇烈波動亦導致相關產品的掉期交易對手一度短缺，進而擴大追蹤誤差，引起市場關注。

2026年7月10日，美國紐約市，韓國半導體企業SK海力士的高層出席在納斯達克上市的開市敲鐘儀式。（Reuters）

證監會本月24日發布經修訂通函，宣布優化槓桿及反向產品（L&I Products，簡稱槓反產品）監管框架，要求容量易受市況影響的槓反產品必須採用「靈活槓桿結構」，容許產品發行商可在現有監管上限內（槓桿產品上限為2倍，反向產品為負2倍），因應市況每日調整目標槓桿倍數，並須於每日收市後披露相關調整，產品名稱亦須同步反映其「靈活槓桿」特點及最大槓桿倍數。