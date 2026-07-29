港散戶熱炒海力士2倍產品！　富途︰6月ETF成交額飆2.5倍

隨著個股槓桿交易所買賣基金（ETF）如XL二南方海力士（7709）獲投資者力撐，推動香港ETF產品交投更活躍。富途證券國際（香港）公布ETF投資數據結果顯示，ETF已躍升為用戶首次交易第二大投資品類，僅次於股份。



單計6月平台客戶ETF交易人數按年升逾1倍，成交金額及成交訂單分別按年飆2.5倍及2.3倍。

ETF持倉客戶比例增至35%

至於6月的月供定投人數亦漲逾2倍，ETF於客戶持倉中人數比例攀升至35%。另外，今年上半年ETF交易人數按年漲57%、成交訂單及成交金額分別升67%及64%。

富途證券高級分析師馮文慧指出，從宏觀層面觀察，ETF已逐步成為市場重要資產配置工具。尤其在6月市況較波動下，投資者更傾向透過ETF避免承受股份波動風險，以提升投資組合穩定性。據港交所（0388）數據顯示，今年上半年交易所買賣產品（ETP），平均每日成交額達484億元，較去年全年升32%，主要由科技、黃金及跨市場ETF等帶動。

ETF具分散投資功能

馮文慧稱，在市場波動及產品創新推動下，ETF藉涵蓋指數、行業及主題的多元策略，屬於穩健、透明長期投資工具，加上具分散投資、節省決策成本、回報相對穩健及風險管理功能，以及ETF緊貼市場表現及提供穩定派息。

個股槓桿ETF產品相當受投資者歡迎，其中XL二南方海力士（7709）在周三（29日）成交額近百億元。