韓股大時代｜海力士跌下神壇涉兩大原因　7709失寵兼市值蒸發85%

上個月，因為SK海力士股價處在巔峰期，一些槓桿性的做多SK海力士的ETF也隨之達到巔峰。



不過6月底之後，全球存儲晶片板塊進入深度回調，這類ETF也隨之下跌，因為帶有槓桿，所以下跌幅度會更大一些。

下跌的原因，主要有兩個：

第一，是漲幅過大，交易過度擁擠，獲利資金開始落袋。

第二，是監管層面太多騷操作，主要是韓國政府的強制性降温措施，包括提高保證金、限制新發行基金產品等等。

另外，流動性方面，主要是韓國和美國的貨幣政策趨於鷹派，消息面上也逐漸多了一些利空事件，如循環融資等，對市場情緒造成不小的影響。

今天（29日），SK海力士繼續下跌，至XL二南方海力士（7709）已經高位回撤85%，

原因在於，剛剛公布的二季度財報。

受科技巨頭加大AI數據中心投入、帶動先進存儲晶片需求強勁的影響，公司第二季度營業利潤飆升557%至60.5萬億韓圜（約合416.2億美元），刷新歷史紀錄，上年同期為9.2萬億韓圜。

然而，這一數字低於市場預期的64萬億韓圜，主要因其高端存儲晶片（HBM）佔比較競爭對手更高，反而未能充分受益於本輪常規存儲晶片的強勁漲價周期，這加劇了人們對推動半導體。行業發展的AI熱潮可能正在放緩的擔憂。

2026年6月11日，圖為韓國半導體企業SK海力士的標誌。（Reuters）

SK海力士營收也未達預期，財報顯示，其第二季度收入為79萬億韓元，市場預期為84萬億韓元。

受財報影響，SK海力士在美股周二收跌9%後，盤後一度再跌9%，閃迪和美光科技也跟跌超4%，抹去希捷科技財報帶來的提振。

當然了，2026年前瞻市盈率方面，SK海力士為7.8倍至8.5倍，2027年前瞻市盈率僅4.6倍至5.3倍，不算貴。

至於後面會不會有反轉？

這就需要取決於這一輪拋售何時結束。

2026年6月30日，韓國光州舉行的西南地區先進產業發展願景簡報會上，韓國總統李在明（右四）與SK海力士行政總裁郭魯正（左四）等人出席諒解備忘錄簽署儀式後合影留念。（Reuters）

好處在於，恐慌拋售期會帶有慣性的，很難到合理點就停止，過猶不及才是常態。

要有耐心等極低位出現

這會導致到底的時候，往往會出現極端低價位，那時候的價位性價比會相當高，但前提是得耐心等到這個位置。

對於投資者而言，如果不幸高位接盤了存儲板塊，其實也不必苛責自己，可以看看下面幾個數據和案例。

第一，過去不到一個月，「翻倍基」數量已驟降至19只，227只翻倍基「消失」，佔比92%！

第二，是7月20日，知名游資大佬劉鑫（公眾號「億萬鑫」）發文自爆，本月賬戶虧損高達5.63億元，創下其歷史最大單月虧損金額。他坦言：「這種極端市場情況下，虧錢是必然的……不是你能力不行，行情這樣無可奈何。」

第三，是資金極致抱團現象。最新的數據，A股公募基金半年持倉佔比：電子、通信滿配。美容護理、服裝服飾、商貿零售三個行業加總0.3%——還比不過煤炭一個行業(0.36%)，持倉K型割裂到達歷史峰值。

這可能也是最無奈的地方。

如果上半年選中的都是傳統的價值股，而非風口上的「豬」--AI半導體、存儲晶片以及配套產業鏈，又或者即便選中，但擇時不對，比如7月份才進去，正好碰上大回撤，不要說賺到錢，少虧一點就算贏了。