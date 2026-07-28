OpenAI失控引擔憂 奧特曼和黃仁勳將赴華盛頓見參議員
撰文：林嘉敏
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據路透社報道，美國參議員沃納（Mark Warner）的發言人7月27日表示，OpenAI行政總裁奧特曼（Sam Altman）和英偉達（Nvidia，又稱輝達）行政總裁黃仁勳，將與沃納在華盛頓會面。雖未具體披露會談議題，報道指或與AI安全事故相關。
報道指，上週OpenAI曝出安全事故：旗下AI系統在測試期間「失控」，入侵科技公司Hugging Face系統，引發各界對最新AI模型風險的擔憂。
新法案副本顯示，消息傳出後，美國國會議員提出一項名為「AI Kill Switch Act」的法案，授權聯邦政府在必要情況下關停危險AI模型，同時要求頂級AI模型開發者接受獨立安全審計。
據美國《政治報》（Politico）報道，奧特曼還將與財長貝森特（Scott Bessent）和商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）會面。
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