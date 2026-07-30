韓股大時代｜穩市場靠禁沽空？　韓交所據報檢查技術可行性

韓國股市近期持續下跌，在大約1個月時間累跌約4成，政府在周三（29日）亦舉行緊急會議，商討穩定市場對策。據《韓聯社》，韓國交易所於當日內部檢查了臨時禁止沽空交易和縮小價格限制（當前為30%）的技術可行性及系統所需時間，以應對近期股市劇烈波動。知情人士稱「僅確認了技術上可行」，並非以實施為前提，而是在審查可用應急手段過程中的一項排查。



近期韓國股市持續暴跌，個人投資者受損加劇，國會政務委員會會議上多名議員敦促當局考慮臨時禁止沽空及重啟證券市場穩定基金。一項關於暫停沽空的國民同意請願在公開兩天內獲得超1萬人同意。

但禁止沽空與韓國推進MSCI發達市場指數納入目標存在衝突，此前2023年11月至2025年3月長達17個月的沽空禁令曾導致MSCI下調韓國市場准入評級。交易所官方表示未收到政府相關請求，也未正式討論沽空禁令。

韓國曾於2023年11月至2025年3月，實施長達17個月的沽空禁令曾導致MSCI下調當地股市准入評級。（Getty Images）

韓財長周三主持緊急會議

緊急會議由韓國財政部長具潤哲主持，該國所有主要金融監管部門負責人出席。會後，政府於周三晚間在聲明中公佈了一系列措施。

韓國企劃財政部在聲明中表示﹕「與會者一致認為，單一股票槓桿產品的集中交易加劇了市場波動，並承諾迅速、果斷地作出應對」。

資料圖片：韓國副總理兼財政經濟部長官具潤哲。（影片截圖）

聲明稱，當局計劃限制散戶參與槓桿ETF，包括規定此類產品在投資者整體投資組合中的最高佔比，並提高交易成本。

擬限散戶參與槓桿ETF

聲明還表示﹕「當局將參考香港靈活槓桿制度等海外先例，推動建立法律依據，允許監管機構採取緊急穩市措施」。韓國政府還將維持最高級別的戒備，對市場進行全天候監控。

韓國股市今年早些時候曾受人工智能和晶片需求樂觀情緒推動，成為全球表現最佳的股票市場。此後，三星電子和SK海力士等晶片製造商股價劇烈波動並波及整體市場，引發韓國股市大幅拋售。

韓國議員認為，5月在國內推出的單一股票槓桿ETF放大了市場波動，導致韓國股市的波動程度顯著高於全球其他市場。（Getty Images）

在周三較早時間，韓國國會就此舉行多場聽證會。韓國議員認為，5月在國內推出的單一股票槓桿ETF放大了市場波動，導致韓國股市的波動程度顯著高於全球其他市場。

具潤哲在聽證會上致歉，並承認有關部門本應在產品推出前進行更審慎的評估。

韓國會議員批股市已成賭場

反對黨議員質疑，在資產管理行業普遍存有擔憂的情況下，這些產品為何仍以不同尋常的速度推出。他們稱，官員將推高股價置於市場穩定之上。

國民力量黨議員Lee Jongwook在聽證會上對具潤哲表示：「這個國家已經變成了賭場。這類產品根本不應該獲准進入市場。我認為這是一次政策失敗。」