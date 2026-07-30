韓股大時代｜韓國股市槓桿ETF完成平倉　海力士2倍有望現曙光？

近期韓國股市因為「去槓桿」過程，以及環球投資者對人工智能（AI）泡沫憂慮下，而持續下挫，在大約1個月時間，KOSPI指數從高位累跌約4成。在香港掛牌的XL二南方海力士（7709）跌勢更加慘烈，今日（30日）再大跌22.4%，與高位相比，累計跌幅達87%。面對韓股跌跌未休，投資者信心盡失，不過券商認為，韓國槓桿ETF已完成平倉，同時對沖基金亦「去槓桿」過程已完成90%，又指出當地股市已陷入超賣。



韓股下瀉多次觸熔斷機制

出現這一輪大跌市前，韓國股市表現相當強勁，年初時KOSPI大約為4200點，在投資者追捧晶片股SK海力士及三星電子，加上押注於個股槓桿產品，促使該指數升至9385點這歷史高位。不過韓國政府著手「去槓桿」，以及外資沽貨等因素拖累，韓股在短短大約1個月時間大跌約4成，並且多度觸發熔斷機制，打韓投資者信心。

不過摩根大通表示，槓桿ETF平倉已完成，已大致正常，以韓國為標的的槓桿ETF資產規模已由6月底的500億美元回落至170億美元，而且，先前流入這些產品的熱錢近日已停滯，未有太多逢低吸納， 帶動VKOSPI與VIX的比率開始回落。

摩通指出，帶動VKOSPI與VIX的比率開始回落。 （Getty Images）

摩通又指，對沖基金去槓桿亦完成約90%。由於7月28及29日價格動量因子的平倉，對沖基金槓桿很可能已進一步下降，距離2025年區間上端已不遠，且散戶保證金餘額僅微幅回落至約200億美元。韓國散戶仍擁有充裕的股票收益、現金結餘、較高收入及海外資產，可在有需要時動用，以應付任何保證金追繳並維持倉位。

外資流出正放緩

該行又指出，外資流出情況正在放緩。韓股兩大權重股在MSCI新興市場指數中的權重，已從6月底的9.5%與8.3%，大幅下降至6.5%與4.5%。

里昂表示，槓桿型韓國ETF資產自6月22日高位已縮減62%，7月29日ETF成交量更是出現極端情況，或預示最後一波擠兌離場。外資持倉已大幅減輕，主動超配僅較MSCI高0.4個百分點，較5月時的2個百分點為低，為重新吸納留下充足空間。

該行認為，近期韓股崩盤是源自情緒驅動。市場憂慮中國大模型與半導體競爭、美國前沿AI實驗室定價、閉環融資，以及超大規模運算服務商資本開支韌性，即使韓國記憶體製造商提到記憶體需求強勁，並有長期合約的前瞻指引，但也未能安撫市場，阻止散戶投資者爭相離場，現時韓股已進入超賣區域。若韓股要找到底部，韓國政府必須採取行動。

資產管理公司指出韓股估值已具吸引力

隨著股市下瀉，估值已大幅回落。Robeco承認韓國股市估值已降至頗具吸引力的水平，但對市場波動仍有戒心。駐香港的亞太區股票主管Joshua Crabb表示，該公司目前暫不增持韓股，但在「密切評估 」。他補充說，「在等待市場再穩定一點」。