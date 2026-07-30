韓股大時代｜韓官員後悔放行個股槓桿ETF　散戶花圈圍國會謀廢止

韓國股市連日暴跌並連續兩天觸發熔斷機制，並且引發個人投資者強烈不滿，周三（29日）在首爾汝矣島國會大廈前出現逾30座白色「弔唁花圈」，挽聯上寫有「投資者保護只是嘴上說說？」、「廢除單一股票槓桿ETF」及「用選票報復你們」等標語。



這場由當地個人投資者團體「為股票市場正常化之集會」發起的抗議活動，將矛頭直指與三星電子及SK海力士等半導體巨頭掛鉤的單一股票槓桿交易所買賣基金（ETF）產品。抗議者認為，高槓桿金融工具在市場劇烈波動中放大了損失，加速個人投資者財富縮水，並指責監管機構未能有效保護投資者。

韓國個人投資者團體「為股票市場正常化之集會」發起的抗議活動，將矛頭直指與三星電子及SK海力士等半導體巨頭掛鉤的單一股票槓桿交易所買賣基金（ETF）產品。（Getty Images）

韓股連續兩日下瀉觸發熔斷

輪股市風波源於Kospi指數自6月高位9115點附近大幅回落約4成。周二Kospi指數暴跌逾8%，觸發熔斷機制；周三指數盤中一度重挫12.63%，最終收跌5.98%，創下當地股市歷史上首次連續兩個交易日觸發熔斷。

專家指出，單一股票槓桿ETF屬於高風險衍生產品，每日調整倉位會產生負複利效應，當標的股票出現大幅單邊下跌時，投資者將承受極高風險。抗議散戶認為，此類產品集中押注個股，背離了傳統ETF分散風險的理念，要求監管當局直接將其廢除。

面對投資者的怒火，韓國政府與政界內部出現不同聲音。正在陪同總統李在明訪問巴西的總統政策室長金容範表示，股市暴跌受AI投資回報不確定性、全球半導體競爭壓力及市場結構等多重因素影響，不應將所有問題歸咎於槓桿ETF。

監管機構後悔放行個股槓桿ETF

不過，金融監督院長李燦鎮則公開表達遺憾，坦言：「我後悔當初是不是應該躺下也要阻止它」，反映監管機構在產品准入審查上的困境。國會政界方面亦存在分歧，有議員直言該類產品為抹殺分散投資特性的「賭博式工具」，要求進行整頓；但亦有意見擔憂倉促退市會損害市場信譽，建議透過提高預存金等方式降低產品吸引力。

2026年6月11日，圖為韓國半導體企業SK海力士的標誌。（Reuters）

為遏制市場波動及極端槓桿交易，韓國企劃財政部部長具潤哲於29日主持緊急會議，金融委員會及金融監督院負責人全員出席。會後聲明指出：「單一股票槓桿產品集中交易加劇波動，當局承諾迅速、果斷應對。」

韓國當局判斷，本輪暴跌並非基本面崩塌，而是散戶利用單股槓桿ETF進行順周期加倉、逆周期爆倉所導致的流動性踩踏。為此，政府宣布實施多項穩定市場措施：

提高現金保證金要求： 自7月31日起，投資者新購或追加購買單一股票槓桿產品，最低現金預存金門檻提升至3,000萬韓圜（約16.19萬港元）。預計該措施將使相關交易帳戶大幅減少，交易規模縮減逾六成。

2025年4月15日，一面印有三星電子標誌的旗幟與韓國國旗在飄揚。（Reuters）

設定個人投資上限： 計劃限制散戶參與槓桿ETF，個人投資者投資此類產品的金額，可能被限制在其總投資資產的20%以內。

提高交易成本與引入模擬交易： 擬參考期貨市場做法，針對頻繁報單行為徵收費用以遏制過度交易，並引入模擬交易要求及加強投資者教育。

參考海外制度修法： 當局表示將參照包括香港靈活槓桿框架在內的海外先例，推動修法以賦予監管機構在緊急情況下採取穩定市場措施的權限。

目前韓國已暫停新的單一股票槓桿產品上市，並禁止對相關產品進行廣告宣傳。財政部強調，上述措施將立即推進實施，當局亦正研究下調槓桿倍數等更嚴格的方案，並將維持最高戒備，對金融市場進行全天候監控。