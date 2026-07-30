韓股大時代丨海力士股東心靈雞湯！ 大和︰股價調整過度、趁低吸
大和發表報告指，SK海力士第二季收入79.3萬億韓元，按月增長51%、按年增長257%；經營溢利60.5萬億韓元，按月增長61%、按年增長557%，均低於該行及市場預期約7%，主因DRAM產品組合欠佳導致銷售均價升幅低於預期。
管理層對下半年展望正面，預期DRAM出貨量第三季按月增長約10%，產品組合持續改善，包括HBM4及1cnm DRAM。
報告指，公司管理層因ADR相關限制未有提供股東回報具體細節，惟預期SK海力士將於下半年公布盈利反彈及額外股東回報計劃。公司已與約10名客戶簽訂平均五年期的長期供應協議，定價結構有助對沖市場波動及鎖定需求能見度。
大和認為SK海力士近期股價調整過度，建議投資者趁低吸納，重申「買入」評級，惟因應存儲器同業估值下調，將目標市盈率由9.38倍下調20%至7.5倍，12個月目標價由360萬韓元下調至300萬韓元。
SK海力士股價慘遭腰斬 多方巨頭展開了激烈交鋒
海力士今日﹙30日﹚收報132.2萬韓元，自高位慘遭腰斬有餘。儘管二季度營收飆升至79.32萬億韓元，營業利潤達到60.54萬億韓元，但因略低於市場預期（預期64.22萬億韓元），加之對未來行業競爭的焦慮，亮眼的利潤率被利空情緒直接完全稀釋。
針對SK海力士的未來，多方巨頭展開了激烈交鋒：
熊方：BNK投資證券（韓國「神算」券商）
曾經在指數高位精準預言暴跌的BNK證券，昨日再度補刀，將目標價大幅下調至148萬韓元（此前已從高位下調至185萬韓元）。
在韓國證券界，大幅下調目標價等同於下達「賣出呼籲」。
核心邏輯：連續兩季業績不及預期；雖然需求放緩，但晶片巨頭們仍在「競爭性擴產」；中國廠商崛起競爭加劇。儘管短期超跌，但反彈空間受限。
牛方：里昂證券（CLSA）
里昂則力挺海力士，維持「高度確信跑贏大市」評級。
核心邏輯：股價自高位回落50%，利空已充分定價。由於先進製程複雜性與新廠爬坡緩慢，2027年前存儲供應仍將偏緊。大模型向Search和Agentic AI進化，雲廠商算力缺口巨大，需求堅如磐石。
資金面：摩根大通（JPMorgan）
小摩指出，韓國股市經歷了慘烈的槓桿ETF平倉潮後，對沖基金約90%的去槓桿進程已完成，籌碼結構已降至具有吸引力的區間。隨着短期情緒利空釋放，市場具備估值修復的基礎。