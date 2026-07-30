韓股大時代丨海力士股東心靈雞湯！　大和︰股價調整過度、趁低吸

大和發表報告指，SK海力士第二季收入79.3萬億韓元，按月增長51%、按年增長257%；經營溢利60.5萬億韓元，按月增長61%、按年增長557%，均低於該行及市場預期約7%，主因DRAM產品組合欠佳導致銷售均價升幅低於預期。

管理層對下半年展望正面，預期DRAM出貨量第三季按月增長約10%，產品組合持續改善，包括HBM4及1cnm DRAM。

報告指，公司管理層因ADR相關限制未有提供股東回報具體細節，惟預期SK海力士將於下半年公布盈利反彈及額外股東回報計劃。公司已與約10名客戶簽訂平均五年期的長期供應協議，定價結構有助對沖市場波動及鎖定需求能見度。

大和認為SK海力士近期股價調整過度，建議投資者趁低吸納，重申「買入」評級，惟因應存儲器同業估值下調，將目標市盈率由9.38倍下調20%至7.5倍，12個月目標價由360萬韓元下調至300萬韓元。

2026年7月10日，美國紐約市，韓國半導體企業，SK海力士行政總裁郭盧正出席該公司在納斯達克市場上市的開市敲鐘儀式。（Reuters）

SK海力士股價慘遭腰斬 多方巨頭展開了激烈交鋒

海力士今日﹙30日﹚收報132.2萬韓元，自高位慘遭腰斬有餘。儘管二季度營收飆升至79.32萬億韓元，營業利潤達到60.54萬億韓元，但因略低於市場預期（預期64.22萬億韓元），加之對未來行業競爭的焦慮，亮眼的利潤率被利空情緒直接完全稀釋。

針對SK海力士的未來，多方巨頭展開了激烈交鋒：

熊方：BNK投資證券（韓國「神算」券商）

曾經在指數高位精準預言暴跌的BNK證券，昨日再度補刀，將目標價大幅下調至148萬韓元（此前已從高位下調至185萬韓元）。

在韓國證券界，大幅下調目標價等同於下達「賣出呼籲」。

核心邏輯：連續兩季業績不及預期；雖然需求放緩，但晶片巨頭們仍在「競爭性擴產」；中國廠商崛起競爭加劇。儘管短期超跌，但反彈空間受限。

牛方：里昂證券（CLSA）

里昂則力挺海力士，維持「高度確信跑贏大市」評級。

核心邏輯：股價自高位回落50%，利空已充分定價。由於先進製程複雜性與新廠爬坡緩慢，2027年前存儲供應仍將偏緊。大模型向Search和Agentic AI進化，雲廠商算力缺口巨大，需求堅如磐石。

資金面：摩根大通（JPMorgan）

小摩指出，韓國股市經歷了慘烈的槓桿ETF平倉潮後，對沖基金約90%的去槓桿進程已完成，籌碼結構已降至具有吸引力的區間。隨着短期情緒利空釋放，市場具備估值修復的基礎。