機場島測試　揭開香港智慧出行新紀元｜方保僑

香港在推動智慧城市（Smart City）的進程上，日前迎來了一個極具指標意義的突破。運輸署正式批准在機場島開展自動車「車上無人化」測試，將原本必須留在車上的後備操作員轉移至遙控中心進行監察與控制。這項政策的落地，標誌著香港的自動駕駛技術已由過去的實驗性試跑，正式邁向Level 4（L4）高度自動化的商業化應用前夕。



回顧過去數年，自動駕駛測試在香港並非新鮮事，但車輛必須在駕駛席安排一名車長當值，以便在突發情況下即時介入，確保行車安全。今次獲准實現真正的「車上無人」，背後是技術團隊累積了超過二十四萬公里測試數據的成果。這不僅證明了自動車演算法與演進穩定度已達國家及國際安全標準，更是對香港5G與5G-Advanced低延遲網絡、車物聯網（C-V2X）等基礎建設實力的一大肯定。

運輸署正式批准在機場島開展自動車「車上無人化」測試，將原本必須留在車上的後備操作員轉移至遙控中心進行監察與控制。（政府新聞網圖片）

當後備駕駛員離車後，車輛的控制權轉交予雲端，技術重心轉移到「遙距控制（Teleoperation）」與「網絡安全（Cybersecurity）」之上。自動駕駛絕非單純依靠鏡頭、雷射雷達（LiDAR）與人工智能演算法，背後更需高頻寬、極低延遲且高度穩定的通訊網絡支援。運營商須在通訊架構上加入充足冗餘備份，確保在極端天氣或突發情況下，訊號絕不中斷，遠端控制中心能即時人工接管。同時，系統防禦網絡攻擊的能力亦須提升至最高級別，才能切實保障乘客與道路使用者安全。

在測試地點的選擇上，機場島具備高度可控的封閉與半封閉交通環境，是進行車上無人化測試的理想試點。車輛在機場島複雜的迴旋處、多車道混合路況中累積的實踐數據，將成為未來算法迭代的重要元素。若技術在此處獲得充份驗證，便可延伸至北大嶼山、東涌、欣澳，乃至市區更具挑戰性的道路網絡。

公眾對新科技的信心，向來建立在嚴謹的監管與透明度之上。運輸署強制要求車輛符合國際L4安全規章、安裝俗稱「黑盒」的電子數據記錄儀、購買第三者保險並附有清晰的無人駕駛標識，這些安排既考慮到法規制度的嚴密，又能確保一旦發生意外時有據可查，為產業鏈與大眾建立足夠的信任基石。

百度將旗下自動駕駛出行服務平台「蘿蔔快跑（Apollo Go）」引入香港，並在機場島及北大嶼山等區域展開測試。（蘿蔔快跑官網）

作為首家在港獲批自動駕駛車輛先導牌照的企業，百度將旗下自動駕駛出行服務平台「蘿蔔快跑（Apollo Go）」引入香港，並在機場島及北大嶼山等區域展開測試。這不僅是新自動駕駛規管框架下首個「車內無司機」的公開道路測試，更是全球右軚市場中首次實現全無人駕駛測試。百度由最初的指定人員載客測試，到提升路段車速，再到達至遠端控制的無人化營運，展現其AI自動駕駛技術對右舵交通場景的強大適應力，亦為日後拓展國際市場提供重要示範，特別是最新蘿蔔快跑公佈與Lyft旗下Freenow和Uber在倫敦開展道路測試工作，倫敦項目將以其在香港累積的測試經驗為基礎，正正是向國際展示「香港方案」的好例子。

展望將來，自動駕駛的最終目標必然是規模化與商業化營運。政府在累積機場島的成功經驗後，應進一步擴大測試範疇，將自動駕駛技術普及至公共小巴、物流貨車等多元車種，並積極配合《香港運輸策略藍圖》，加速智慧出行（Smart Mobility）的普及，並盡早在香港正式推出自動駕駛，加速智慧城市落地，並與內地及國際自動駕駛技術標準接軌。這不僅能解決駕駛員短缺的社會痛點，更能提升整體運輸效率，讓香港在區域智慧科技競技場中繼續保持領先優勢。

【財經專欄】技經四方．方保僑

於資訊、通訊、科技及電子消費品市場工作超過二十年，引入過不少新科技產品，並創辦多個業界組織，及為多個非牟利機構擔任委員提供專業意見。現任香港資訊科技商會榮譽會長、香港互動市務商會創會及榮譽會長、電子學習聯盟創辦人、世界資訊通訊與服務業聯盟董事、香港金融科技商會召集人、電訊事務管理局辦公室電訊規管事務咨詢委員會成員、運輸署智慧交通基金管理委員會委員、樂施會董事會成員、香港小童群益會資訊科技委員會委員、香港紅十字會資訊科技委員會成員等。

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