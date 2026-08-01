聯儲局新掌門沃什「三把火」　據報建議減每年議息會議次數

美國聯儲局或會減少定期會議頻率。據《彭博》引《紐約時報》周五報道，聯儲會主席沃什在考慮減少聯儲局定期政策會議的頻率。



《紐約時報》的報道還表示，沃什在本周聯邦公開市場委員會（FOMC）會議上提出了調整會議頻率的提議。

聯儲局發言人拒絕置評。

2026年7月29日，美國聯儲局主席沃什（Kevin Warsh）在議息會議後主持記者會。（Reuters）

聯儲局目前每年舉行八次議息會議

目前，聯儲會決策者每年召開八次、每次為期兩天的議息會議，並在會後公佈貨幣政策決定。本周，聯儲會以9票贊成、3票反對決定維持利率不變。

沃什已表示打算推動聯儲會進行其他改革，包括可能減少議息會議後的新聞發布會次數。他還宣布成立五個工作組來研究多個領域的潛在改革。

法規要求議息會議每年召開四次

在4月的參議院確認提名聽證會上，沃什被問及是否承諾至少每八周舉行一次 FOMC會議。沃什當時回應指，「相信法規要求每年至少召開四次會議，但四次是不夠的。因此，舉辦比這更多的會議是合適的。但我甚至還沒開始研究 2027 年及之後的會議時程表。」

圖為2026年4月16日，美國聯儲局大樓正在施工。（Reuters）

另一方面，據《彭博》報道，兩名於本周舉行的議息會議上，反對聯儲局維持利率不變決定的官員警告稱，如果在抗擊通脹方面等待過久，未來可能需要採取更激進的政策行動。

兩投反對票委憂往後抗通脹代價更高

克利夫蘭聯儲行長哈馬克周五在聲明中表示：「高通脹持續的時間越長，將其壓低就可能越困難，代價也越高。」

明尼阿波利斯聯儲行長卡什卡里在另一份聲明中表示，為防範高通脹固化的風險，在繼續收集有關通膨和就業走勢的數據之際，他「寧願逐步收緊政策」。

英媒分析認為，新冠疫情推高美元，給美國經濟帶來逆風。（Reuters）

兩位官員都提到，目前多種供應衝擊正在推高通脹。哈馬克表示，她還看到經濟需求端存在壓力。卡什卡里稱，聯儲會的政策工具能夠有效應對供應側通脹，正如20世紀70年代末和80年代初那樣。卡什卡里和哈馬克還指出，目前整體經濟表現強勁，失業率處於低位。

聯儲會官員本周以9票贊成、3票反對的結果，連續第五次會議維持基準利率不變。政策制定者今年以來一直將目標利率區間維持在3.5厘至3.75厘。

不過，隨著中東緊張局勢再度升溫，以及人工智能推動的大規模投資熱潮重新加劇通脹壓力，更多決策者表達了對潛在加息的支持。