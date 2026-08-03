財經視野｜沃什掌舵下的聯儲局「撲朔迷離」　美債息恐螺旋式上漲

聯儲會主席凱文·沃什近日措辭，令投資者對官員如何應對經濟演變愈加迷茫，美債進一步下跌的風險正在加劇。



市場欠缺經濟數據指引

《彭博》報道指出，美債市場發出的信號暗示，沃什應對通膨的信譽正在下降，此前他拒絕詳細說明計畫如何抑制物價上漲壓力。信息溝通甚至可能進一步中斷：上周五，《紐約時報》報導稱，他正在考慮減少央行定期政策會議的頻率。

由於缺乏關於官員將如何應對本周月度就業報告等經濟數據的指引，市場對長期債券要求更高的溢價。交易員紛紛湧入期權市場，押注長期債券殖利率將持續攀升。

報道指出，這樣一來，結果就是政府、房主和企業的借貸成本上升。最易受通膨影響的30年期美國國債利率已升至19年來最高點。與此同時，由於對通膨的擔憂，德國國債殖利率也觸及15年來的最高水平，日本長期利率也上升。

市場普遍預期聯儲會會加息。（視覺中國）

市場普遍預期聯儲會會加息

「貿然進入曲線的長端是危險的，」Brandywine投資組合經理Tracy Chen向《彭博》稱。她持有的美債敞口低於其基準。「如果未來兩個月通膨居高不下，而聯儲會9月又不加息，那麼債券衛士將會做出激進行動。」

目前，交易員們認為聯儲會在9月的下次會議上收緊政策的可能性約為70%。至於10月，也就是關鍵的美國中期選舉前一個月，市場普遍預期聯儲會會加息。

中東衝突推高油價並引發通膨擔憂，使官員制定政策的能力變得更加複雜。但隨著伊朗戰爭的持續，投資者擔心更高的通膨預期可能會變得根深蒂固。

三位反對維持利率不變的聯儲會官員上周五警告稱，如果等待太長時間採取抗通膨行動，那麼可能會導致以後需要採取更激進的政策措施。

儘管沃什承諾恢復物價穩定，但他在幾個關鍵問題上模糊不清，這引發了人們對他承諾的質疑。他認為，債券殖利率上升已經在收緊金融環境方面發揮了聯儲會的部分作用，並質疑聯儲會青睞的通膨指標是否仍然是正確的目標，並指出利率並不是抑制通貨膨脹的唯一工具。

據知情人士稱，沃什提出改變央行定期政策會議舉行頻率的可能性。聯儲會發言人拒絕置評。《紐約時報》早些時候報導了此事。

「考慮到沃什一直致力於改變聯儲會與市場和公眾溝通的方式，這並不完全出乎意料，」Highline Asset Management固定收益部門的董事總經理Ben Emons表示。不過，這仍然會「像一顆重磅炸彈」，而且「會引發市場波動」。他還表示，「會議減少意味著市場負擔將會很繁重。」

2026年7月29日，美國聯儲局主席沃什（Kevin Warsh）在議息會議後主持記者會。（Reuters）

對官員缺乏政策框架感到失望

沃什上周明確表示，他不打算向投資者透露政策走向，並且願意承受任何市場波動。

他在決定公佈後的新聞發布會上說，「我們的目的並非製造意外。但與此同時，我想說的是，我們帶著充分的考慮舉行這次會議，並沒有因為擺在我們面前的各種選擇而感到束手束腳。」

國債殖利率曲線的變化體現了投資者眼中央行政策信譽度的下降。在沃什就任聯儲會主席後的首次6月會議之後，短期和長期殖利率之間的差距迅速縮小，因為市場從官員們那裡聽到了一個非常明確的信息：將通膨率降至2%的長期目標是首要政策目標。殖利率曲線趨於平緩是市場對通膨長期下降充滿信心的一種體現。

然而，上周投資者卻翻轉了腳本。他們大量拋售長期債券，導致殖利率曲線顯著陡峭化，這表明，由於對官員缺乏政策框架感到失望，市場對通膨的擔憂日益加劇。

「目前美國國債殖利率區間較高，10年期殖利率又重新邁向5%的水平，」WisdomTree投資策略主管Kevin Flanagan表示：「如果數據持續指向緊縮的方向，那麼光說不練是不行的，必須付諸行動。」

美國財政前景添憂

對美國財政前景的擔憂也推高了殖利率。投資者還在關注本周公佈的8月至10月國債拍賣規模。策略師表示，儘管預計財政部將維持規模不變，但官員們仍有可能為明年的成長做鋪墊，這將有助於推高長期殖利率。

Wellington投資組合經理Brij Khurana表示，美國長期債券殖利率目前處於「具吸引力的水平」。然而，他擔心「一旦市場開始質疑聯儲會信譽，殖利率就會走高」，因此他更傾向於持有5年期通膨掛鉤債券。