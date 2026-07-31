財經視野｜緊湊過《屍殺列車》！韓股暴力反彈近18%　好消息湧現

韓國股市繼續上演過山車！韓國Kospi指數從本周早些時候的暴跌中反彈，收漲近18%，創史上最大收盤漲幅。SK海力士股價飆升30%，觸及漲停板，SK集團會長崔泰源罕見直接購股。三星電子收盤上漲近27%。



解脫式反彈 由基本面改善所支撐

彭博報道指出，此輪上漲受到多項利好因素推動，包括韓國國內的監管支持，以及海外有關AI建設的樂觀消息。美國科技股周四上漲也為市場回暖奠定基調。亞洲其他地區的科技股同樣走高，其中台股加權指數上漲約8%。

「今天的行情看起來像是一波解脫式反彈，但是由基本面改善所支撐，而不僅僅是逢低買入，」Fibonacci Asset Management Global執行長Jung In Yun接受彭博訪問時表示。「在經歷如此劇烈的波動後，我們會將此視為早期復甦信號。」

2026年7月10日，美國紐約市，韓國半導體企業SK海力士在納斯達克上市首日，圖為其公司標誌。（Reuters）

去槓桿化擠出投機泡沫

韓國Kospi指數過去三個交易日累計下跌17%，原因是市場擔憂全球最大科技公司的債務水平上升，以及來自中國競爭對手的威脅。儘管三星和SK海力士本周早些時候發布了強勁的業績報告，但由通過槓桿建立的過度倉位遭到平倉，加劇了這輪拋售。

韓國監管部門本周加強對十餘只追蹤三星電子和SK海力士的槓桿ETF管理措施，以遏制再平衡交易放大的市場波動。

據彭博報道，「韓國、台灣和中國內地市場的去槓桿化正在擠出投機泡沫，使市場重新反映其真實狀況，」Vantage Global Prime高級市場分析師Hebe Chen表示。「強勁的業績表現表明，儘管波動加劇，但市場仍有堅實基本面支撐，即便流動性趨緊意味著今年早些時候那種大幅上漲行情可能難以重現。」

海外投資者成為首爾市場主要買家，創紀錄淨買入韓國Kospi指數成份股7.8萬億韓元（約54億美元）。散戶投資者再次成為淨賣出方，拋售了創紀錄的8萬億韓元股票。

周四美國科技股大幅反彈，受微軟等公司支出前景提振。（Getty）

市場對科技硬體股熱情隨之升溫

另外，彭博報道稱，周四美國科技股大幅反彈，受微軟等公司支出前景提振，市場對科技硬體股的熱情也隨之升溫。收盤後，亞馬遜發布的業績進一步提振了市場情緒，雲計算業務營收超過分析師預期，對人工智能服務的旺盛需求連續第五個季度推動銷售加速。

近幾周人工智能股票大跌，對沖基金Situational Awareness蒙受損失後開始平倉部分股票頭寸，Ken Griffin旗下城堡接手了該基金持有的大部分股票頭寸，也令投資者認為本輪拋售可能接近尾聲。Situational Awareness此前還持有SK海力士等亞洲公司股票。

崔泰源在公開市場買入3620股SK海力士股票，按周四收盤價計算，這些股票價值約48億韓元。這是他首次以個人名義直接投資這家晶片製造商，在SK海力士股價大幅下跌後，市場普遍將此舉解讀為對公司長期發展前景的信心投票。

槓桿交易所交易基金(ETF)產品存款額提高的要求也從周五開始生效，提振了人們對市場劇烈波動可能緩解的希望。與此同時，韓國政府表示計畫向其主權財富基金投入約139億美元，用於人工智能領域的戰略投資。

「近期受去槓桿、削減倉位、強制平倉以及其他流動性因素影響，人工智能科技股加速拋售，這種行情可能正在趨於穩定，」NH Investment & Securities韓國現券股票主管Shawn Oh表示。