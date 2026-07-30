財經視野｜債市大跌向沃什發出警告︰要抑制通膨光說狠話還不夠

儘管聯儲會主席凱文·沃什頻頻強硬表態將抑制通膨，但他行動的速度還不夠快。這點在債券市場傳遞的訊息再清楚不過。



投資人擔心沃什無法壓制通膨

彭博報道指出，聯儲會連續第七個月維持利率不變後，投資人拋售30年期美國國債，殖利率一度飆漲14個基點至接近5.23%，創19年來新高。市場通膨預期指標上漲，美元下跌，甚至股市也下挫，投資人押注沃什只是拖延無可避免的升息。

市場走勢反映，投資人越來越擔心，沃什恐怕無法成功壓制已連續五年高於聯儲會目標的通膨。

因此，債券持有人一方面壓低最短天期美國國債殖利率，這反映他們快速降低短期內升息的預期，另一方面要求持有較長天期國債獲得更高報酬，以補償未來數年的通膨風險。2年期美國國債殖利率下降、30年期殖利率上升，使殖利率曲線出現至少自1990年代中期以來、聯儲會決策會議後最大幅度之一的陡峭化。

投資人越來越擔心，沃什恐怕無法成功壓制已連續五年高於聯儲會目標的通膨。。（Shutterstock）

30年期國債殖利率曾見5.24%

Highline Asset Management固定收益董事總經理兼FedWatch Advisors創始人Ben Emons向彭博表示，殖利率曲線陡峭化顯示，沃什的政策策略缺乏公信力。

Emons表示，只放鷹卻按兵不動，等於把球丟給市場，讓市場自行判斷並任由市場替聯儲會緊縮。但他指出，一旦通膨加速，市場再次認為聯儲會慢半拍，這種做法可能會適得其反。

美債殖利率周四延續跌勢，30年期國債殖利率一度上漲4個基點至5.24%。基準10年期公債殖利率上漲1個基點至4.69%，逼近自2025年1月以來的最高水準。

聯儲會決定將基準利率維持在3.5%至3.75%的水平，自去年12月該央行上次降息以來一直維持在這個區間，距離沃什獲美國總統唐納德·川普任命為主席僅兩個多月。

2026年7月29日，美國聯儲局主席沃什（Kevin Warsh）在議息會議後主持記者會。（Reuters）

聯儲會仍維持觀望立場

特朗普淡化了通貨膨脹的問題，並多次抨擊沃什的前任傑羅姆·鮑威爾未大幅降息。這加劇了人們對聯儲會能否保持政治獨立性的擔憂，政治獨立性是聯儲會公信力的關鍵。

不過，自上個月首次主持會議以來，沃什一再強調，聯儲會將採取一切必要措施，使通膨率回到2%的目標水準。

即便如此，在沃什所形容的「經濟依然強勁」情況下，聯儲會仍維持觀望立場。記者在記者會上一再追問，既然消費者物價指數仍達3.5%，為何聯儲會遲遲不升息？沃什則表示，市場長天期利率攀升，已替聯儲會完成部分緊縮工作。