財經視野｜7月全球AI科技股雪崩！　韓股「牛冠」變「熊首」

七月，AI敘事遭遇信任危機，全球資金開啟大遷徙。整體來看，全球權益市場經歷了今年以來最劇烈的風格切換：上半年風光無限的AI硬件鏈條逐漸退潮，而低估值防禦資產與港股網路意外成為避風港。



具體來看，港股一騎絕塵，領跑全球主要股指；歐股緊隨其後。不過，潮有起落，此漲彼消。A股科技賽道遭遇「雪崩式」調整，科創50以近26%的跌幅墊底；韓股從上半年的「牛冠全球」跌落神壇，月度暴跌逾22%；美股市場受晶片股拖累，整體走弱。

科技板塊遭遇慘烈絞殺

AI的「吸金神話」，在7月被無情擊碎。本月，A股各大指數集體調整，科技賽道成為「重災區」。

其中，科創50暴跌近26%；創業板指累跌23%，創歷史第二大單月跌幅；深證成指累跌16.21%；滬指累跌6.4%報3832.26點，回吐年內所有漲幅。

行業板塊方面，科技板塊集體調整。電子板塊領跌，跌幅達34.72%；通信板塊重挫，跌幅達31.9%。

相比之下，煤炭、石油、銀行等高股息防禦板塊表現強勁，均漲超10%。

與此同時，韓國股市瘋狂「過山車」。本月最後一天，KOSPI暴力反彈17.91%，創歷史最大單日收盤漲幅。SK海力士漲30%封漲停板，三星電子漲近27%，二者均刷新歷史單日漲幅紀錄。

不過，單日暴漲仍然難以阻止韓股跌落神壇。7月，韓國綜合指數單月暴跌22.19%，月跌幅僅次於1997年亞洲金融危機期間創下的27.2%歷史紀錄。

其中，三星電子跌21.41%，SK海力士跌35.17%，兩大存儲龍頭的暴跌直接拖垮整個大盤。

美股大盤跌幅整體小於亞太，但費城半導體板塊深度回撤，費城半導體累跌約兩成。

全球股市整體下行之際，以恒生指數、美股中概股為代表的價值窪地走出獨立行情。其中，憑藉極致的低估值避險屬性與高股息紅利吸引力，恒指以13.13%的漲幅領漲全球。

後市怎麼看？AI敘事動搖貫穿7月

始終。全球科技巨頭們業績雖仍暴增，但增速二階導放緩引發市場對「見頂」的擔憂。

與此同時，英偉達7500億投資韓國存儲半導體再次引發AI「循環融資」質疑，全球晶片股集中出清。

對此，全球最大對沖基金橋水創始人瑞·達利歐警告稱，當前市場正經歷「教科書式的AI資產泡沫」，人類正處於80年一次的「大周期」衰退期尾聲。

值得注意的是，韓國ETF交易也是導致本輪行情暴跌的重要因素。為了「救市」，韓國監管正加碼收緊政策。近期，韓國監管層宣佈，為維護市場穩定，將收緊單一股票槓桿ETF規則，提高現有ETF保證金門檻，同時禁止新產品上市。

摩根大通判斷，韓國股市去槓桿化進程已大致完成，市場正逐步接近階段性底部。

高盛進一步表示，此輪調整之後，將「倉位過重」視為AI板塊最大風險的邏輯正迅速削弱，市場焦點已切換至「業績驗證」，後續走勢取決於科技巨頭財報指引，半導體資本開支產業鏈仍是其長期看好方向。

另外，中東地緣局勢與美聯儲政策預期仍是市場關注的焦點。7月，美伊局勢再度升温，雙方不時產生的「交火」持續擾動全球主要資產。當地時間28日，特朗普在白宮同到訪的以色列總理內塔尼亞胡舉行會談，這是今年美伊衝突升級以來，兩國領導人的首次面對面會談。據悉，本次會晤並沒有達成實質性的成果，雙方在戰略節奏存在差異。

全球宏觀研究機構MRB Partners認為，投資者後續需重點關注衝突中的兩條紅線，即美軍地面部隊直接參戰和曼德海峽封鎖，以此把握降低股票持倉的時機。「中東戰事遠未結束，仍有可能衝擊風險資產市場與全球經濟。」

花旗的觀點與此相反。該行指出，美伊諒解備忘錄（MOU）將使霍爾木茲海峽流量在7月中下旬基本正常化，預計布倫特原油年底可能跌至60-65美元/桶。

美聯儲政策方面，美聯儲連續第五次「按兵不動」，將利率維持在3.5%至3.75%。

儘管目前核心通脹有所降温，但距離美聯儲設定的2%長期目標仍有相當差距。市場預判，美聯儲最早或於9月啟動加息以壓制通脹。

總體來看，伊朗局勢在8月仍可能繼續發酵，美聯儲9月加息預期正悄然升温。

在此背景下，多家券商對後續市場走勢給出了判斷。野村東方國際證券指出，本輪全球科技股調整更多受地緣宏觀形勢和交易擁擠度去化所致，調整本身將帶來科技股的新一輪配置機會，建議投資者等待市場企穩後進行重新配置。

關於中國股市

中信建投表示，市場短期或呈現「指數震盪築底、風格高低切換延續」的特徵，政策底信號趨於明確，但市場底的夯實仍需等待科技板塊企穩信號。

興業證券認為，科技板塊的恐慌情緒正在消退，行情或已處於由『政策底』向『市場底』過渡的拐點。