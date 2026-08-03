1小時變股神！　50歲老散自製AI模型勁賺14%　現全職炒股

撰文：張偉倫
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散戶想復刻對沖基金投資策略，並且可以跑贏大市？在人工智能（AI）時代，原來並非不可能。50歲的美國投資者Joel Rieger曾在洛杉磯家中的書房裡度過了一年多的夜晚和週末。他手寫Python代碼、跑模擬、跟蹤數百隻股票，試圖搭出一套自動化期權交易程式。結果卻並不理想：收益並不比把錢放進標普500指數基金好多少。他放棄了。

直到Anthropic發佈Claude，他重啟項目，大約只用了一小時，就取得了顯著進展。據《彭博》消息，Joel Rieger已經辭去了軟件銷售主管的工作，專職打理自有資金。

資料圖片：：AI（人工智能）字母置於電腦主機板上。（Reuters）

冀復刻多隻對沖基金投資策略

他屬於最早一批用通用AI工具自製交易演算法的個人投資者，目標是復刻Millennium Management、Citadel和Renaissance Technologies等對沖基金公司賴以獲利的複雜策略。目前，他把約5%的投資組合交給了這套AI輔助的期權策略。

先虧而後賺

Joel Rieger的實踐先虧後賺。去年，他把模型接入券商帳戶，用一小部分資金自主交易標普500期權，虧損了25%。他把原因歸結為錯誤的波動率資料，以及自己訓練模型時的失誤。修正方法並更換策略後，他說該模型今年以來回報率約為14%，跑贏了大盤。

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