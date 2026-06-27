財經視野｜內地對沖基金警告AI股成超級泡沫　「無腦買入」再重現

人工智能（AI）近年成為投資者最受關注的投資概念。由於投資者眾多，相關概念股可於短時間快速攀升，並且成為美國及亞洲區內多個股市的上升動力。不過隨著多間科技企業公布大型投資計劃，帶動整體投資成本上揚，卻未見有實體投資效益，引發投資者對相關行業是否已充斥泡沫的疑慮。更有內地對沖基金警告，有關泡沫難以持續下去。



《彭博》報道，內地兩位業內知名的對沖基金經理警告稱，全球股市中的人工智能熱潮已演變成一個難以持續的泡沫。

2024年2月19日，插圖中可以看見一些拿着電腦和智能手機的小人站在「人工智能AI」的字樣前面。（Reuters）

《彭博》引述寧泉資產管理一封致投資者信函，內容顯示，全球AI股票已形成「超級泡沫」，崩塌點可能已不遠。該機構創始人楊東因在2007年成功預警市場見頂而在中國廣為人知。至於半夏投資管理中心則表示，AI泡沫破裂的觸發因素已經出現，並提到Anthropic PBC超高速營收成長面臨壓力。

四內地對沖基金對AI持謹慎態度

而《彭博》亦引述中信建投證券匯編的月度基金觀點摘要顯示，至少還有四家中國對沖基金在5月表達了對AI的謹慎態度。摘要中，有四家基金對AI持正面看法，其餘七家則未就AI表態。

根據報道，相關致投資者信函提供了一個觀察窗口，顯示中國知名對沖基金如何看待這項正在撼動全球市場的技術。今年以來，AI相關股票大漲，SK海力士和美光科技等風向球的市值均已上漲逾兩倍。但隨著投資者及其交易對手方變得更加謹慎，這輪漲勢也伴隨著劇烈回調。

指內地AI基礎設施企業乏長期護城河

報道引述管理資產逾14億美元的寧泉資產寫道，中國許多AI基礎設施企業缺乏長期護城河，商業模式相當普通，且需要持續投入資本支出才能維持成長。

該公司對投資者表示﹕「確實沒有預料到，僅僅是一波巨大需求推動下的景氣，就能被炒作到如此高的估值和市值水平。公司稱，2015年牛市時有個詞叫「無腦買入」，而現在我們可能又處於類似狀態。」

報道繼續引述寧泉資產還寫道，中國本土市場上一些最熱門的股票非常可能會暴跌逾80%，不過並未點名哪些個股更容易遭遇拋壓。

該資料圖片顯示美國創新企業Anthropic的標誌，攝於2024年5月20日。（Reuters）

至於管理資產逾2.94億美元的半夏投資則把警示信號指向中國境外。該公司預測，Anthropic年化營收運行率這一AI多頭密切關注的指標，將低於市場預期。半夏在致投資者信中稱，大型科技公司會因詞元成本不斷上升而卻步，同時Anthropic的競爭對手也可能削弱其在程序員群體中的受歡迎程度。

報道亦有提及回避AI也有代價。今年前幾個月，寧泉資產旗下致遠基金和半夏的低波動宏觀基金均錄得小幅虧損，儘管拉長時間看，兩隻基金仍保持可觀盈利。

內地AI主題指數跑贏大市

中證人工智能主題指數今年以來已上漲逾35%，明顯跑贏上漲約5%的大盤基準。但這一漲幅仍明顯落後於其他市場。韓國Kospi指數已上漲近100%，主要受SK海力士和三星電子大幅上漲帶動。

半夏投資創始人李蓓仍堅持自己的判斷，並向選股人給出如下建議：「如果投資者想把這筆錢投入追逐AI —— 即便你會因為我這麼說而生氣 —— 我仍會強烈建議，請一定要非常、非常謹慎。」

根據報道，半夏投資不予置評。寧泉資產的一位代表未回應置評請求。