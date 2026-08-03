亞幣保衛戰｜特朗普力撐　美日15年來首聯手買Yen　兌港元重返5算

【日圓/日元】日本及美國自2011年後再次聯手入市干預日圓匯價。據日本財務大臣片山皋月周一（3日）發表的聲明，日本證實了與美國15年來的首次聯合匯市干預行動，並警告做好再度行動的準備。



聲明稱，「日本財務省將繼續密切關注事態發展，並與美國財政部保持密切溝通。我們將毫不猶豫地採取進一步的聯合干預措施。」

市場人士憂雙方再入市

隨著日美兩國再度聯手干預匯市，引發市場人士警剔。據《彭博》報道，市場高度警惕日本和美國周一採取進一步聯合干預的可能性。此前，東京和紐約上周的協調行動引發了日圓急劇反彈。

暑假期間，因圓貶值，促使以港幣換日圓。（湯致遠攝）

受到兩國聯手干預匯市消息刺激，日圓匯價於周一上揚，日圓兌1美元最新報153.02，每百日圓兌港元最新報5.0331，升1.15%。日本股市方面，則下跌1,141點，報63220點。

據報道日本財務省和美國財政部目前正以數十年來前所未有的力度合作，以支撐日圓匯率，這無疑加大了沽空日圓的風險。美國財政部長貝森特表示，美國會毫不猶豫地再次介入市場。美國總統特朗普對最近的行動表示稱讚，將此次干預描述為「友誼的象徵」。

高盛策略師料未來數日再干預匯價

據報道儘管許多投資者仍然質疑當局是否有能力在日均交易額達9.5萬億美元的市場改變日圓的長期走勢，但短期而言，他們的市場影響力毋庸置疑。上周尾聲的短短兩天內，他們就扭轉了日圓兩個多月的跌勢，動用的手段包括直接在市場上買入、官員致電外匯交易銀行以及貝森特和片山的口頭干預等。

高盛集團策略師Kamakshya Trivedi等人在報告中表示：「如果日圓開始回吐近期漲幅，就像今年5月的情況一樣，當局很可能在未來幾天進一步干預。我們仍然認為，干預是當局爭取時間、等待基本因素轉好的有效手段。」

上周五紐約交易收盤時，日圓報1美元兌157.40日圓，創下5月初以來的最高水平。此前，日圓兌美元一度徘徊在164附近，接近1986年以來的最低水平。

日圓持續承壓，影響因素包括油價上漲、日本持續的財政赤字以及與美國等主要經濟體之間巨大的利率差距。日圓貶值已給東京敲響警鐘，不斷上漲的進口成本令企業和消費者倍感壓力。

如果不能阻止日圓下跌，其影響將遠不止限於日本，因為日本金融市場的動盪往往會蔓延到全球。

瑞穗銀行駐倫敦高級貨幣策略師Masayuki Nakajima表示﹕「近期事態發展的重要意義或許不在於干預本身，而在於它傳遞的信息：市場越來越相信，日圓過度疲軟不再僅僅是日本的問題」。「華盛頓方面越來越擔心日圓大幅貶值和日本國債市場波動加劇帶來的風險，尤其是可能對美國國債市場產生的溢出效應，這很可能是推動行動發展的部分原因。」

今年較早時間，日本國債的波動震動了美債市場，並引起貝森特的不滿。與此同時，日圓貶值越能讓日本在對美貿易中獲得優勢，就越有可能激怒特朗普。

2026年7月31日，美國總統特朗普（Donald Trump）在馬里蘭州的大衛營（Camp David）參加內閣會議。（Reuters）

當被問及美國幫助日本能獲得什麼好處時，特朗普在空軍一號上說，「經濟利益。而且，這對世界經濟也有好處。」

曾任職摩根大通和橋水基金、現任Council on Foreign Relations高級研究員的Rebecca Patterson表示，日本已在拋售美國國債以籌集資金用於其干預行動。她指出﹕「更大規模、更持久的資產配置調整可能會給美債殖利率帶來更大威脅。」她又指出﹕「確保日本不邁出這一步，是貝森特想要做的。」

貝森特力挺日圓的決心在《路透》的報導中得到了清晰體現，《路透》上周五發布了一張圖片，顯示貝森特在戴維營舉行的內閣會議上面前放著一個記事本，上面寫著「待辦事項」，在這下面寫著「買入50億至100億美元的日圓」。此前，他上周四（30日）接受《Fox Business》訪問時就曾表示，日圓「被嚴重低估」，「過度波動」是不健康的。

華僑銀行策略師Moh Siong Sim說道﹕「鑒於與美國的聯合行動仍在進行中，如果止損單被觸發，美元/日圓可能會跌破155」。Moh Siong Sim亦指出﹕「但干預能否成功扭轉日圓疲軟的局面，取決於干預措施是日本央行更鷹派立場的補充，還是替代。」

據一位知情人士透露，日本當局上周五在紐約交易期間買入日圓、賣出美元。《日經新聞》報導稱，日本政府和央行連續第二天干預，買入日圓，而另據英國《金融時報》報導稱，紐約聯邦儲備銀行也代表美國財政部賣出歐元、買入日圓。

早前日圓曾跌穿5算，吸引香港市民以港幣換日圓。（湯致遠攝）

據《彭博》引述兩名知情人士稱，紐約聯儲當天至少要求兩家美國大型銀行查詢日圓兌歐元的匯率。

上周五，日圓兌美元和歐元均上漲超過1%。上周四，日圓兌美元盤中一度飆升超過3%，據彭博匯總、基於日本央行賬戶對比和貨幣經紀商預測的數據顯示，日本當日支出約8.45萬億日圓（528億美元）。這很可能是東京有史以來單日最大規模的干預措施。

Astris Advisory Japan戰略主管Neil Newman表示「美國和日本協調干預，以及美國採取拋售歐元的罕見舉措，表明兩國正齊心協力地試圖改變貨幣走勢。」他又表示﹕「因此，如有必要，我們應該預料到會有進一步的干預措施。」