亞幣保衛戰｜日美聯手打日圓淡友　交易員直指對沖基金「掟」美元

【日圓/日元】在美國財長貝森特表示將毫不猶豫地進行更多日圓干預後，對沖基金周一（3日）在現貨市場上拋售美元兌日圓。



交易員表示，日本財務大臣片山皋月指出美國曾表示日圓應升值，且日本不會猶豫採取進一步干預措施，這一言論也助推了對沖基金的拋售。

2026年5月18日，日本財長片山皋月（左）在法國巴黎出席七國集團財長及央行總裁會議前拍照留念。2026年7月30日，美國財長貝森特（Scott Bessent，右）在華盛頓特區白宮接受媒體採訪。（Reuters）

據日本財務大臣片山皋月周一發表的聲明，日本證實了與美國15年來的首次聯合匯市干預行動，並警告做好再度行動的準備。

日方聲將毫不猶豫地聯合干預匯市

聲明稱，「日本財務省將繼續密切關注事態發展，並與美國財政部保持密切溝通。我們將毫不猶豫地採取進一步的聯合干預措施。」

美國總統特朗普對最近的行動表示稱讚，將此次干預描述為「友誼的象徵」。當被問及美國幫助日本能獲得什麼好處時，特朗普在空軍一號上說，「經濟利益。而且，這對世界經濟也有好處。」

2026年7月31日，美國總統特朗普（Donald Trump）在馬里蘭州的大衛營（Camp David）參加內閣會議。（Reuters）

曾任職摩根大通和橋水基金、現任Council on Foreign Relations高級研究員的Rebecca Patterson表示，日本已在拋售美國國債以籌集資金用於其干預行動。她指出﹕「更大規模、更持久的資產配置調整可能會給美債殖利率帶來更大威脅。」她又指出﹕「確保日本不邁出這一步，是貝森特想要做的。」

分析員料日圓兌1美元將升穿155

華僑銀行策略師Moh Siong Sim說道﹕「鑒於與美國的聯合行動仍在進行中，如果止損單被觸發，美元/日圓可能會跌破155」。Moh Siong Sim亦指出﹕「但干預能否成功扭轉日圓疲軟的局面，取決於干預措施是日本央行更鷹派立場的補充，還是替代。」

摩通料美財政部支持日圓的流動性資源有限

另一方面，摩根大通稱，美國財政部可用於支持與日本進一步協調貨幣干預的流動性資源有限，但如果官員們採取更非常規的措施，其火力也可大幅擴大。策略師Junya Tanase等在報告中寫道，截至6月，財政部的匯率穩定基金持有約130億歐元計價資產和255億美元資產，與日本在2022年至2026年間約350億至600億美元的干預規模相比相形見絀。

摩根大通表示，財政部可通過將其持有的國際貨幣基金組織特別提款權（SDR）轉換爲美元，以及將外幣資產換成美元，來大幅擴充其火力。在這種情況下，財政部理論上最多可動用約1,870億美元，而聯儲局的參與則可使任何干預的規模有效翻倍。不過，他們寫道：「我們並不認爲財政部能以無限能力進行干預，因爲匯率穩定基金資源有限，新的資金可能需要國會撥款」。