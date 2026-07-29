月之暗面完成273億元融資　上足「子彈」準備同馬斯克拗手瓜？

據《彭博》報道，得益於突破性的Kimi K3大模型引發矽谷震動，月之暗面在剛剛完成的新一輪融資中，以350億美元（約2,730億元）估值，募集了35億美元（約273億元），融資規模遠超此前預期。



知情人士透露，月之暗面實際募集金額遠高於最初計劃的10億至20億美元（約78億至156億元）。

2026年7月17日，中國上海，人們在世界人工智能大會上，走過中國人工智能（AI）企業月之暗面的展位，而該展位正推廣其最新的Kimi K3模型。（Reuters）

正接觸投資者啟動新一輪融資

月之暗面目前已開始接觸潛在投資者，計劃啟動新一輪融資，目標投前估值為500億美元(約3,900億元），並希望在最快今年於香港啟動首次公開招股前完成最後一次融資。

這家中國AI初創公司密集推進融資交易，突顯投資者對其的濃厚興趣。本月，憑借Kimi K3，月之暗面一躍躋身全球人工智能行業前列。

月之暗面（Moonshot AI）創辦人楊智林，於北京舉行的 2026 中關村論壇會議上發表演講。（路透社）

該模型的性能已逼近Anthropic PBC和OpenAI等公司的前沿大模型。Kimi K3發布後，引發科技股拋售，並被不少業內人士稱為又一個「DeepSeek時刻」，被視為中國AI實驗室在美國出口管制和算力受限的背景下，依然能夠與美國保持競爭力的最新例證。該公司早前更揚言，希望可以與馬斯克旗下的T2模型「拗手瓜」。

傳月底前完成拆除紅籌架構

據知情人士透露，月之暗面希望乘勢而上。該公司計劃在本月底前完成海外紅籌股架構的剝離，為國內融資和更廣泛的IPO籌備工作鋪平道路。

中國企業的融資速度通常遠超美國，尤其是在它們成為新聞焦點或所在行業炙手可熱之時。就月之暗面而言，其動作之快也源於公司的業務前景。

傳6月年化經常性收入達3億美元

據《彭博》報導，月之暗面6月的年度經常性收入、即衡量未來營收的指標達到3億美元，遠超4月的2億美元。一位知情人士透露，自K3模型發布以來公司日銷售至少猛增了六倍。

該公司的現有投資者包括中國科技領軍企業美團（3690）和騰訊控股（0700）；知名風險投資公司IDG資本、HSG和真格基金；以及國有的中國移動（0941）和北京市人工智能產業投資基金。