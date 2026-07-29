中美AI競賽｜月之暗面據報尋求更多Nvidia先進晶片　訓練新模型K4

內地人工智能（AI）企業月之暗面早前公布的Kimi K3模型令市場人士驚艷。有報道指出，該內地企業擬獲取更多Nvidia（英偉達）先進晶片，以訓練新模型。



據《彭博》引述《The Information》報道，有未具名消息人士指出，月之暗面正尋求獲得更多Nvidia先進的Blackwell晶片，用於訓練其下一代模型Kimi K4。

2026年3月25日，中國北京，圖爲月之暗面的創辦人楊植麟在中關村論壇上發表講話。（Reuters）

《彭博》此前報導稱，這家總部位於北京的人工智能公司使用Nvidia晶片訓練了Kimi K3，儘管美國出於安全擔憂實施出口管制，限制向內地銷售先進晶片。

Kimi K3模型觸發AI概念股拋售

這一進展可能加劇歐美對中國人工智能模型縮小與OpenAI和AnthropicPBC差距的擔憂。月之暗面最初宣布Kimi K3模型時，曾引發人工智能相關股票遭到拋售。

與DeepSeek在2025年初推出模型時類似，Kimi K3的亮相被視為一個跡象，即中國企業即使預算更少、獲得的尖端資源也不及能夠全面使用Nvidia人工智能加速器的競爭對手，仍可保持追趕步伐。

該資料圖片顯示美國創新企業Anthropic的標誌，攝於2024年5月20日。（Reuters）

美國白宮科技政策辦公室主任Michael Kratsios於上周三（22日）指控，月之暗面開發其最新的Kimi K3模型時，竊取了美國人工智能企業Anthropic先進大型語言模型Fable的技術，以及違規使用Nvidia先進AI晶片。

據《路透》當日報道，Michael Kratsios在社交媒體X發文稱：「月之暗面為了開發K3模型，透過『蒸餾』Anthropic的Fable取得技術......大規模、秘密進行的工業級『蒸餾』，意圖竊取美國專有技術並削弱美國研究，是不可接受（的行為）。」

月之暗面被指蒸餾美國AI企業模型

另外，Michael Kratsios在貼文中指控，月之暗面違規取得搭載Nvidia GB300 AI晶片的伺服器，並且已在泰國使用，或被用來訓練旗下AI模型。

2025年8月27日，圖為美國晶片巨頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）的標誌，背景是中國國旗。（Reuters）

據《彭博》報道，雖然美國政府允許部份出口英偉達H200晶片，但目前仍禁止對外出售較先進的Nvidia Blackwell系列產品，而Michael Kratsios提到的伺服器正正是屬於後者。