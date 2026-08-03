美股｜道指高收693點創新高　納指飆2.13%　油價約挫5%

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）稱與伊朗重啟談判，市場憧憬中東緊張局勢緩，刺激原油價格下跌。美股周一（8月3日）造好，三大指數至收市均升逾1%。其中，道指最多曾漲745點或1.41%， 至收市升幅略有收窄，仍升693點創新高紀錄。納指至收市漲2.13%，標指亦升1.48%。 國際油價大幅下跌，至收市約跌5%。



圖為2026年5月1日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間8月4日

【04:33】美Meta升 6% Nvidia漲3% 波音飆8%

道指收市報53,178.41點，升693.38點或1.32%；納指收報25,913.90點，漲540.04點或2.13%；標普500指數收報7,600.50點，升110.78點或1.48%。

美股七雄普遍上揚，Meta飆6.02%、微軟（Microsoft）漲4.93%，Google母公司Alphabet及Amazon均升逾4.5%、Tesla約漲3.5%、AI晶片龍頭Nvidia升2.93%；但蘋果公司（Apple）股價跌1.78%。

另外，波音737 MAX-7客機等10年後，終獲得美國聯邦航空管理局（FAA）安全認證，刺激股價急升8.03%，為升幅最大道指成份股。

【04:12】中概股指數收漲0.75% 阿里巴巴ADR漲4.1%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升0.75%。其中，阿里巴巴ADR漲4.13%。

2025年6月13日，法國巴黎勒布爾熱機場（Le Bourget Airport），第55屆巴黎國際航空展（International Paris Airshow）開幕前，圖為美國波音公司的標誌。（Reuters）

【03:56】油價約跌5% 美元兌日圓跌至156

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報80.34美元﻿，跌4.33美元或5.11%；9月倫敦布蘭特期油每桶收報83.77美元，跌4.16美元或4.73%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於99.89，跌0.02%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報156.74，約跌1.35%。

【03:48】現貨金價升1% Bitcoin現報6.47萬美元

金價方面。現貨黃金每盎司最新報4,054.38美元，升11.71美元或0.29%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報63,878.49美元、24小時內約升0.74%。

【03:45】恒指夜期收報26,021點 低水28點

恒指夜市期指收報25,981點，跌15點，較恒指收市25,996點，低水28點，成交9,597張。

本港時間8月3日

【22:55】Amazon曾升4.8% 市值首度突破3萬億美元

道指最新報53,050點，升565點或1.08%；納指最新報25,811點，升437點或1.72%；標普500指數現報7,574點，漲84點或1.13%。

重磅科技股方面，亞馬遜(Amazon）股價曾漲逾5%，市值首度突破3萬億美元大關。AI晶片龍頭Nvidia現漲2.68%、微軟（Microsoft）升3.98%、蘋果公司（Apple）則跌1.15%。

另外，路透社報道，美光科技 (Micron Technology） 考慮在北京建造第二家記憶體晶片工廠，股價現升0.28%。

【22:49】布油跌5% Bitcoin現報6.3萬美元

油價方面。紐約原油期貨現時每桶79.39美元，跌5.28美元或6.24%。倫敦布蘭特期油每桶報 83.54美元，跌4.39美元或4.99%。

另外，CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報$63,629.46美元、24小時內約升1%。