美股｜道指收市瀉1153點　納指跌1.74%　布油飆7.91%

美股周三（7月29日）大幅下跌，美國聯儲局一如預期宣布維持利率不變，但3名決策官員傾向加息。三大指數雖一度跌幅收窄，納指更一度轉漲。但其後跌勢再次擴大，道指至收市瀉1,153點、納指挫1.74%，標指亦跌1.52%。



另外，因應伊朗向美軍駐約旦基地發射導彈，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 揚言報復，國際油價再度急漲，其中布油至收市升7.91%。



圖為2026年1月21日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間7月30日

【04:33】Nvidia跌3.55% 美光科技瀉一成 SanDisk再跌逾7%

道指收市報51,594.14點，跌1,153.18點或2.19%；納指收報24,442.94點，跌433.97點或1.74%；標普500指數收報7,316.15點，跌112.63點或1.52%。

重磅科技股方面，Nvidia跌3.55%、Amazon挫1.82%、蘋果公司（Apple）跌0.56%；於收盤公布季績的微軟跌0.71%、Meta挫1.31%。

多隻晶片股維持跌勢，美光科技（Micron Technology）跌10.07%、SanDisk瀉7.32%、Intel跌5.12%。

【04:07】中概股指數收漲1.73%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升1.73%。其中，阿里巴巴ADR跌0.17%。

【03:56】紐約期油升6.56% 美元指數失守101

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報84.46美元，升5.20美元或6.56%。9月倫敦布蘭特期油每桶收報90.7484.09美元，升6.65美元或7.91%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於100.88，跌0.52%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報163.86，約跌0.32%。

【03:43】美國30年期債息觸及5.2% 2007年7月來最高

聯儲局議息結果公布後，美國長期國債收益率進一步上升。10年期國債收益率最新上漲5.7基點，報4.661%；美國20年期國債收益率最新上漲9.05個基點，報5.205%；美國30年期國債收益率漲9.84個基點，報5.193%，此前曾觸及5.213%，為2007年7月以來的最高。

【03:39】現貨金價升1% Bitcoin現報6.38萬美元

金價方面。現貨黃金每盎司最新報4,069.69美元，升41.05美元或1.02%。日內曾低見每盎司3,995.96美元，最高則為4,116.44美元。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報63,801.20美元、24小時內約變化不大。

【03:37】恒指夜期收報25,961點 高水153點

恒指夜市期指收報25,961點，升177點，較恒指收市25,807點，高水153點，成交8,562張。

【02:07】議息結果公布 納指轉漲

道指最新報52,063點，跌683點或1.30%；納指最新報24,882點，升5點或0.02%；標普500指數現報7,411點，跌17點或0.24%。

油價：圖為2005年7月25日，海灣地區一處石油生產平台附近，一面伊朗國旗正在飄揚。（Reuters）

本港時間7月29日

【22:51】Nvidia跌逾2%

道指最新報51,931點，跌815點或1.55%；納指最新報24,614點，跌262點或1.06%；標普500指數現報7,368點，跌59點或0.81%。

重磅科技股方面，AI晶片龍頭Nvidia現跌2.66%；將於盤後公布業績的微軟（Microsoft）和Meta個別發展，微軟現升0.16%、Meta則跌0.83%。也於本周公布季績的Amazon股價現跌1.44%，蘋果則升0.26%。

另外，福特汽車（Ford Motor）股價上漲5.05%，此前該公司第二次上調年度獲利預測。

圖為2022年5月，鏡頭下位於加州聖克拉拉的英偉達（Nvidia，又譯輝達）總部刻的公司標誌。（REUTERS）

【22:44】油價升逾7% Bitcoin現報6.4萬美元

油價方面。紐約原油期貨現時每桶85.12美元，升5.86美元或7.39%。倫敦布蘭特期油每桶報90.25美元，漲 6.16美元或7.33%。

另外，CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報63,991.88美元、24小時內約升1%。