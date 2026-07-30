美股｜道指高收613點　納指漲2.78%　微軟升15.5%　SanDisk飆26%

美股周四（7月30日）早段造好，微軟（Microsoft）的理想業績預測，緩解市場對科企大規模投資人工智能（AI）的憂慮。道指收市升613點、納指飆2.78%，標指亦升1.66%。記憶晶片股大幅反彈，其中SanDisk飆近26%、SK海力士ADR漲逾17.5%。



圖為2026年2月27日，一名交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間7月31日

【04:33】美光科技升18.3% Meta跌近8%

道指收市報52,208.06點，升613.92點或1.19%；納指收報25,122.18點，漲679.24點或2.78%；標普500指數收報7,437.63點，升121.48點或1.66%。

微軟（Microsoft）股價升15.51%，為升幅最大道指成份股 ；同於前一天公布業績的Meta，因第二季自由現金流下降91%，顯示其高昂的AI建設帶來了財務壓力，令股價大跌7.89%。

其他重磅科技股方面，Amazon及蘋果公司（Apple）將於盤後公布財報，Amazon至收市升3.90%，蘋果股價跌1.41%。AI晶片龍頭Nvidia漲2.65%。

記憶晶片股反彈，美光科技（Micron Technology）升18.36%、SanDisk飆25.99%、AMD漲13.00%，Intel亦升11.30%。另外，SK海力士ADR急漲17.52%。

【04:24】中概股指數收漲1.05%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升1.05%。其中，阿里巴巴ADR升1.10%。

2017年4月28日，圖為一疊一元美元紙幣。（Reuters）

【03:56】布油跌1.88% 美元指數跌1%

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報83.59美元﻿，跌0.87美元或1.03%；9月倫敦布蘭特期油每桶收報89.03美元，跌1.71美元或1.88%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於99.86，跌1.01%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報163.86，約跌2.68%。

【03:44】現貨金價升1% Bitcoin現報6.47萬美元

金價方面。現貨黃金每盎司最新報4,112.40美元，升46.02美元或1.13%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報64,761.71美元、24小時內約升2%。

【03:37】恒指夜期收報26,021點 高水162點

恒指夜市期指收報26,021點，升117點，較恒指收市25,858點，高水162點，成交13,842張。

油價：圖為2026年3月2日，尼日利亞拉各斯（Lagos）一個原油儲槽。 （Reuters）

本港時間7月30日

【22:50】Meta跌逾9% Amazon升逾4%

道指最新報51,800點，升206點或0.40%；納指最新報25,028點，升585點或2.40%；標普500指數現報7,397點，漲81點或1.11%。

重磅科技股方面，微軟（Microsoft）股價現升15.36%，暫為升幅最大道指成份股 ；同於前一天公布業績的Meta則跌9.16%。Amazon及蘋果公司（Apple）將於盤後公布財報，Amazon現升4.70%，蘋果股價跌1.79%。AI晶片龍頭Nvidia現漲2.82%。

另外，晶片製造商高通（Qualcomm）股價跌3.49%，該公司對第四季的獲利預測低於預期。

2025年1月9日，法國巴黎附近伊西萊穆利諾（Issy-les-Moulineaux）的微軟（Microsoft）辦公室，微軟標誌。（Reuters）

【22:47】油價微跌 Bitcoin現報6.4萬美元

油價方面。紐約原油期貨現時每桶84.21美元，跌0.25美元或0.30%。倫敦布蘭特期油每桶報89.84美元，跌0.90 美元或0.99%。

另外，CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報$64,712.88美元、24小時內約升1%。