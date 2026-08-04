沽注一擲｜Michael Burry再預警　憂基金自動拋售浪潮致美股崩盤

知名投資者、電影《沽注一擲》主角原型人物的Michael Burry再次表達了對美國股市可能面臨的可怕局面的擔憂。



Michael Burry在《Substack》上最新發表的文章中寫道，他認為由於專注於波動性的投資基金的自動拋售浪潮，美國股市存在快速崩盤的風險。

Michael Burry指出量化策略自動應對市場波動的主動量化基金，在當今波動性比以往更大的市場中構成了一個問題。（Getty Images）

他表示，對於捲入這場「拋售潮」的股票來說，結果可能是「慘重的損失」。近期動量股的暴跌就是一個例證，說明這種情況可能如何發生。

量化策略或加大股市波動

動量股指的是那些價格曾快速上漲的股票，但近幾周來，隨著投資者獲利了結並拋售那些價格飆升的記憶體製造商和晶片公司，這些股票的價格大幅下跌。iShares MSCI美國動量因數ETF較近期高點下跌了14%。

Michael Burry特別提到了華爾街利用量化策略自動應對市場波動的主動量化基金。他指出，這類基金在當今波動性比以往更大的市場中構成了一個問題。

圖為攝於2022年2月25日照片，顯示電腦電路板上的半導體晶片。（Reuters/資料圖片）

他列舉了幾種情景，說明鑒於某些基金的槓桿率很高，專注於波動率的基金可能會引發股市大幅且突然的下跌。他舉例說明，假設標普500指數出現2.5%的溫和下跌，這將促使波動率基金將其資產配置比例從77%削減至50%左右，從而加劇了下跌風險。

程式盤或觸發市場拋售

他進一步表示，根據他對標普500指數期貨合約的分析，以波動率為目標的基金管理資產規模約為5,000億美元。雖然與規模達60萬億美元的美國股市相比，這聽起來像是滄海一粟，但如果自動程式拋售同時發生，仍然可能對市場造成相當大的衝擊。

早在今年5月時，Michael Burry已警告美股有可能出現大跌。他稱在經歷一輪「拋物線式」飆升、科技股估值達到不可持續的高度後，納斯達克100指數面臨急劇反轉。

Michael Burry在Substack上發文稱，當前市場情形類似於網路泡沫破裂前的高點，其特別指出晶片股近期的大幅上漲。