恒生私有化後吸新客能力倍增至6萬　滙豐︰保留獨立品牌不裁員

滙豐（0005）在今年年初完成恒生私有化後，不時傳出職位整合等相關消息。滙豐行政總裁艾橋智表示，就兩家品牌正在整合職能能力、後台技術和產品製造，但明確保留了兩家獨立的銀行、品牌、分行主張和面向客戶的團隊。



不應該看到在服務客戶的前台職位有任何整合

艾橋智並強調，職位整合是集團推動兩個品牌之間的協同效應和擴充能力的一部分，但不應該看到在服務客戶的前台有任何整合，因為兩者將繼續作為香港兩個獨立的標誌性品牌。這些協同效應的好處是立竿見影的，恒生銀行在第二季度開戶的新客戶數量是翻倍至6萬。

多個整合後部門主管由恒生員工出任

市傳滙豐恒生整合一些職能部門，有恒生主管獲任整合後的職能部門最高主管。艾橋智表示，已為相關部門選擇了具備合適技能的合適高管，這些高管中有許多人實際上曾在恒生銀行和滙豐銀行工作過，對這兩家銀行和兩個實體都非常熟悉，集團將為他們提供一切支持以幫助他們獲得成功。

重申不會裁員

他重申，員工人數方面，滙豐已做出承諾，不會有裁員計劃。確實預期一些職位可能會受到這次私有化的影響，但已經為任何員工制定了技能重塑和培訓計劃，以便他們從中受益並能夠轉崗到集團正在加大投資的職位上。

滙豐業績顯示，滙豐的香港商業房地產（CRE）（不包括內地借款人的敞口，下同）2026年上半年，被歸類為「信貸減值」的貸款及墊款（合稱敞口）有60億美元，與首季情況持平，較去年全年被列「信貸減值」敞口63億美元減少。當中被列為「次級」的香港CRE敞口，上半年為25億美元，跟首季情況持平，較去年全年24億美元上升。

滙豐香港CRE於今年上半年包括貸款及墊款在內的敞口總計為293億美元，相較首季公布該等數字為295億美元有所減少，而相比去年全年306億美元敞口減少13億美元。

香港商業房地產市場非核心區域估值存在壓力 增信貸減值

上半年香港CRE預期信貸損失（ECL）支出為2億，相比首季沒有ECL支出，反映ECL支出在第2季產生，去年全年支出則為7億美元；上半年香港CRE的ECL撥備則為13億美元，較首季香港CRE的ECL撥備12億美元有增加，而去年全年則為11億美元。滙豐指，第2季香港CRE的ECL撥備微增，反映出商業及零售物業領域部分板塊的物業價格持續受壓。

滙豐集團財務總監郭珮瑛表示，香港商業房地產貸款在第二季沒有新增信貸減值貸款，香港住宅市場非常強勁且正在復甦，零售和辦公室空間來看，中環核心區域也表現良好，但在非核心區域，估值存在壓力，因此所做出的減值增加，專門針對這些先前已經減值的投資組合進行估值調整。