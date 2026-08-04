美股｜道指高收907點與標指破頂　納指飆2.59%　SpaceX績前升逾9%

美伊傳將就霍爾木茲海峽重開達成協議，加上受美國重工品牌 Caterpillar，以及AI數據分析軟件公司Palantir的強勁業績提振， 美股周二（8月4日）造好，三大指數同漲逾1%，道指最多曾升1,094點，至收市仍漲907點，連續兩日創收市新高；納指更飆2.59%。將於收盤後公布業績的SpaceX，股價至收市升9.43%。



圖為2025年5月7日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間8月5日

【04:14】Palantir漲近30% Sandisk及Intel升逾一成

道指收市報54,085.88點，升907.47點或1.71%；納指收報26,584.99點，漲671.10點或2.59%；標普500指數收報7,736.52點，升136.02點或1.79%。

重磅科技股方面，AI晶片龍頭Nvidia漲2.56%、蘋果公司（Apple）升1.96%、Tesla升1.64%；Amazon則跌2.32%。

另外，Palantir漲29.45%，創下自2024年2月以來的最大單日漲幅。AMD飆7.00%、Sandisk及Intel同升10.84%。美國重工品牌Caterpillar至收市升5.57%，為升幅最大道指成份股。

【04:12】中概股指數收跌0.35%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.35%。其中，阿里巴巴ADR漲1.35%。

2026年6月12日，SpaceX首日在納斯達克市場開始交易。圖為SpaceX行政總裁馬斯克（Elon Musk）於現場的畫面。（Reuters）

【03:56】油價跌逾5%

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報75.77美元﻿，跌4.57美元或5.69%；9月倫敦布蘭特期油每桶收報79.36美元，跌4.41美元或5.26%。

【03:32】現貨金價曾重上4,100美元 Bitcoin現報6.4萬美元

金價方面。現貨黃金每盎司最新報4,079.32美元，升24.07美元或0.59%；日內曾高見4,105.80美元。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報64,236.710美元、24小時內約升0.6%。

【03:25】恒指夜期收報26,021點 高水61點

恒指夜市期指收報25,914點，升80點，較恒指收市25,834點，高水61點，成交14,165張。

【02:32】Palantir飆3成 AMD飆17%

道指最新報54,179點，升1,000點或1.88%；納指最新報26,627點，升713點或2.75%；標普500指數現報7,747點，漲146點或1.93%。

其中，Palantir漲29.68%、AMD飆17.83%、Sandisk漲11.32%、Intel升10.26%。將於收盤後公布季績的SpaceX最新升逾8%。

攝於2025年8月3日的插圖顯示Palantir的標誌。（Reuters）

本港時間8月4日

【22:51】Nvidia微軟漲逾1.5%

道指最新報53,956點，升778點或1.46%；納指最新報26,323點，升409點或1.58%；標普500指數現報7,682點，漲82點或1.08%。

重磅科技股方面，AI晶片龍頭Nvidia現漲1.73%、微軟（Microsoft）升1.65%、蘋果公司（Apple）升0.87%。Amazon現跌2.43%，暫為跌幅最大道指成份股。

油價：圖為2006年9月6日，俄羅斯國家石油公司（Rosneft）位於海濱城鎮Tuapse的煉油設施。（Reuters）

【22:51】油價約跌4% Bitcoin現報6.4萬美元

油價方面。紐約原油期貨現時每桶76.71美元，跌3.63美元或4.52%。倫敦布蘭特期油每桶報80.45美元，跌3.32美元或3.96%。

另外，CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報$64,010.54美元、24小時內變動不大。