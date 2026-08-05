中美AI競賽｜集資王中際旭創瀉近7%　美擬禁數據中心採用中企產品

美國聯邦通信委員會（FCC）擬禁止禁止進口部分內地數據中心元件，以保護美國的數據中心基建。受到有關消息拖累，作為Nvidia供應商之一﹑內地光通信模組生產商一哥的中際旭際（深圳﹕300308）（3308）於中港兩地股市急瀉。



中際旭創H股最新報1,097元，瀉6.8%，成交額為14.15億元；A股最新報928元人民幣，跌9.3%。

其後據內地傳媒《一財》引述中際旭創相關負責人稱，公司已注意到相關市場訊息，經核實，FCC尚未出台相關領域限制性文件。就禁令出台後的影響，相關負責人稱，因並未出台，暫時不予評述。

據《路透》報道，美國聯邦通信委員會（FCC）正在起草一項禁令，擬禁止進口部分內地數據中心元件，此舉旨在保護美國的數據中心基建。

美擬禁用中企產零件建數據中心

《路透》引述了解計劃但未具名的知情人士報導稱，這項擬議禁令旨在防止內地企業在對人工智能熱潮至關重要的數據中心內植入惡意軟件或竊取數據。禁令將涵蓋新型光學模組的進口，這類組件用於幫助數據在數據中心內部通過光纖傳輸。

中美關係・中美貿易・中美晶片戰・中美國旗：2021年1月21日，中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

《路透》稱，全球最大的光學模組供應商之一中際旭創可能受到禁令影響。該公司沒有回應路透的置評請求。中際旭創今年被列入五角大樓的中國涉軍企業名單，但公司否認與軍方有關。總部位於成都的新易盛也生產面向全球銷售的光學模組。

中際旭創早前在港籌逾500億元

中際旭創早前在香港掛牌，集資逾500億元，暫時成為今年香港集資規模最大的新股，並且引入多名基石投資者，包括淡馬錫、摩根大通、貝萊德、阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、周大福企業等，總金額34.5億美元(約270.4億港元)，基石投資者有6個月禁售期。