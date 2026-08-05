國泰中期勁賺逾62億　未來10年增150架新機　HK Express虧損大減

國泰航空﹙0293﹚公布中期業績，今年上半年股東應佔利潤按年大升71%至62.43億元，每股盈利99.5仙；派第一次中期股息每股26仙，按年升30%。

期內，國泰收入680.61億元，按年升25.3%。

國泰航空公布，截至6月底止中期股東應佔溢利62.43億元，按年上升70.99%。（資料圖片）

國泰分部業務收入升26%

就國泰航空而言，今年上半年該分部業務的客運收益為432.03億元，按年升26.3%。期內，國泰航空運載乘客共1,600萬人次，平均每日載客約8.84萬人次，按年升17.5%。

至於貨運，上半年錄得的收益約138億元，增加23.9%。整體載貨噸數增加8.5%至86.9萬噸。

香港快運﹙HK Express﹚上半年除財務支出淨額及稅項前虧損7,300萬元。(夏家朗攝))

HK Express稅前虧損大縮

另外，由國泰全資擁有的低成本航空公司香港快運的客運收益為41.39億元，按年升37.8%期內，香港快運運載乘客共420萬人次，平均每日載客約2.3萬人次，按年升9.8%。

上半年，香港快運﹙HK Express﹚錄得除財務支出淨額及稅項前虧損7,300萬元，而去年上半年則蝕5.24億元。該航空公司的財務表現大幅改善，正邁向業績轉虧為盈之路。然而，其表現受到第二季航空燃油價格大幅上漲所影響。

未來10年增150架新機

談及航空燃油價格，國泰稱價格雖然已從第二季的高位回落，但由於中東緊張局勢加劇，近期價格再度回升。「我們預期高企的燃油價格所帶來的影響將於年內餘下時間持續，並會對不斷變化的地緣政治局勢及市場狀況保持警惕。」

展望未來，國泰稱，仍有望達成今年集團客運運力增長約10%的目標，並繼續為國泰的未來作出重要投資，且已承諾投資約1,500億元於機隊、客艙及貴賓室產品，以及數碼創新。

展望未來10年，在市場條件許可下，我們的目標是為機隊加入150架新飛機，並將網絡擴展至150個航點。